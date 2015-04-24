Moradores das localidades próximas ao incêndio na turfa, no município da Serra, sofrem com problemas de saúde decorrentes da fumaça constante. Desde que o problema começou, em fevereiro, a prefeitura registrou um aumento de 10% no atendimento dos postos e unidades de saúde.Os relatos de adultos e crianças são de tosse, ardência nos olhos, irritação na garganta, dores no peito e dificuldade ao respirar. Pela manhã e ao fim da noite a visibilidade muitas vezes fica impossibilitada nos bairros do entorno, como relata o carpinteiro Antônio Rangel, 67 anos, morador de Jardim Tropical.

Your browser does not support the audio element. Atendimento em postos de saúde aumenta 10% por causa de incêndio na turfa

"A turfa está prejudicando muita a gente. A gente precisa fechar a casa bem. É um negócio muito esquisito. Muitas pessoas já foram para o médico. A parte da manhã e quando anoitece, parece que ela tampa a rua. Tem dia que não enxerga. Eu tenho sofrido muito, tomado remédio para isso. Minha mulher marcou uma consulta no posto na segunda-feira. Parece que prende o ar da gente, fica ruim respirar. Fica pesado, sente ardência, fadiga", relatou à Rádio CBN Vitória.

A vigilante Viviane Santos Silva, 27 anos, sofre de asma e a fumaça tem piorado o seu quadro de saúde. O problema também se estende aos seus três filhos. Sua casa fica a 200 metros da área incendiada.

"Cada dia que passa fica mais difícil lidar com esse efeito turfa. Se eu usava a bombinha uma vez, estou tendo que dobrar. Ás vezes uso duas ou três vezes. Toda a noite meus filhos tossem bastante, principalmente a de cinco anos, que tosse muito e reclama de ardência nos olhos, irritação na garganta. Na hora de respirar a gente sente até dor", explicou.

Bairros afetados

Os bairros onde a Secretaria de Saúde da Serra registrou aumento de demanda médica devido a problemas respiratórios foram nos bairros de Pitanga, Jardim Limoeiro, Jardim Carapina, Carapina Grande e José de Anchieta. A secretária de saúde em exercício, Cristiane Stein, informa que a prefeitura encomendou um estudo técnico para saber se os problemas são originários pela fumaça da turfa.

"A gente observou nas unidades próximas a região da turfa e nas duas Upas, um aumento de 10% de doenças respiratórias. Mas o outono também chegou e fica difícil avaliar. Pedimos uma avaliação mais técnica para tentar entender se o problema é exclusivo da turfa ou se são desse clima mais úmido do outono", disse.

O estudo também avalia se a fumaça é tóxica à população e os perigos que ela pode trazer, segundo Cristiane Stein. "A gente não tem como afirmar, é tudo muito novo. É a primeira vez que isso acontece na Serra. Os profissionais nunca tinham visto nada igual. É uma análise que também está sendo feita", apontou.