Ambulância do Samu Crédito: Mayra Bandeira

O atendimento do Samu será ampliado para mais 63 mil pessoas no Espírito Santo. Os municípios de Ibatiba, Laranja da Terra, Conceição do Castelo e Santa Leopoldina vão ganhar uma ambulância cada um. Além disso, Domingos Martins, que era atendido por Marechal Floriano, agora contará com uma base do Samu equipada com UTI Móvel.

Your browser does not support the audio element. Atendimento do Samu será ampliado para mais quatro municípios no ES

O serviço vai começar a funcionar nos municípios contemplados em até três meses, segundo o secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira. “As ambulâncias já estão aqui, isso não é um problema. No entanto, ainda precisamos fazer uma seleção de pessoal. Serão 52 pessoas contratadas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas. Além disso, é preciso capacitar esse pessoal nas técnicas de urgência e emergência.”

Ainda segundo o secretário os municípios foram escolhidos para a expansão do serviço por uma questão de demanda local. Em contrapartida, as cidades terão que disponibilizar a infraestrutura padronizada das bases em locais posicionados para atender à demanda regional.

De acordo com Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), com a ampliação do atendimento do Samu, 58% da população capixaba passará a ter cobertura do serviço. Atualmente, há 30 ambulâncias do Samu no Estado. O número passará para 35 após a expansão.

Para custear o serviço no Espírito Santo, o investimento passará a ser de aproximadamente R$ 4,3 milhões anuais, sendo R$ 3,2 milhões de recursos do Estado e R$ 1,1 milhão de recursos federais.

Aqueles municípios que ainda não possuem Samu são atendidos pelo Corpo de Bombeiros da região e por ambulâncias dos próprios municípios, de acordo com a Sesa.

SAMU

Ampliação

Mais quatro municípios contarão com o serviço: Laranja da Terra, Ibatiba, Conceição do Castelo e Santa Leopoldina. Domingos Martins, antes atendido por Marechal Floriano, terá sua própria ambulância

Empregos

Serão 52 pessoas contratadas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas

Investimentos

R$ 4,3 milhões anuais ( R$ 3,2 milhões em recursos estaduais e R$ 1,1 milhão em recursos federais)

Ambulâncias

Atualmente o Estado tem 30. Com a expansão, passarão a ser 35

Cobertura