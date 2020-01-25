Atenção pais! Procon alerta sobre a compra do material escolar

Saiba o que pode e o que não pode ser cobrado na lista de material escolar pelas escolas Crédito: José Carlos Schaeffer

O mês de janeiro é, para muitos pais, época de comprar material escolar. As instituições de ensino liberam as listas de materiais, que contêm o que será necessário para os alunos no decorrer do ano letivo. Contudo, muitas dúvidas surgem acerca do que, efetivamente, poderá ser exigido pelas escolas. Algumas indicam não somente os produtos, como - também - as marcas e lojas específicas onde deverão ser adquiridos. Isso pode? E os casos em que material de uso coletivo é solicitado, como papel higiênico, envelopes e grampeador? É sobre isso que a gente conversa com a Diretora do Procon do município, Nívia Passos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Gabriela Martins - Nívia Passos - 25-01-20

DEZ CUIDADOS COM A LISTA DE MATERIAL ESCOLAR:

- É proibido pedir qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou para uso da instituição de ensino. Por exemplo, é proibido cobrar papel higiênico, álcool, itens de escritório (como envelopes e grampeador) e material de limpeza;

- Além de não poder ser pedido na lista de material, as instituições de ensino não podem cobrar taxa adicional por itens coletivos ou de uso da instituição. Todo o custo com materiais ou infraestrutura necessários para a prestação dos serviços educacionais deve ser considerada no cálculo das mensalidades;

- Caderno, lápis e caneta, por exemplo, podem ser pedidos porque são necessários para o processo didático-pedagógico. Verifique se a quantidade é coerente para o uso individual;

- As escolas não podem exigir marcas de produtos, muito menos indicar lojas específicas para a compra;

- Algumas instituições de ensino dão a opção de os responsáveis, para terem mais comodidade, pagarem uma taxa que corresponde ao valor total de todos os itens pedidos. Mas essa deve ser uma opção e não uma imposição. Nesse caso, essa taxa não pode ser cobrada de uma só vez, já que o material será usado ao longo do ano. A taxa deve ser parcelada.

- A escola não pode vincular a matrícula à compra do material na própria escola, isso é venda casada, com base no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Só pode ser exigida a compra na própria escola de materiais que não são vendidos no comércio, como, por exemplo, apostilas pedagógicas próprias;

- A escola também não pode exigir que a compra dos uniformes seja feita num único estabelecimento, se o mercado em geral comercializa esses produtos. Quando há indicação de lojas, é configurada como venda casada;

- Não é permitido solicitar material geralmente destinado à decoração das festinhas que as escolas costumam preparar em datas comemorativas (tintas, EVA, colas quentes, plástico oficio, etc.). Alguns desses materiais podem ser pedidos em pequena quantidade para fins educacionais, por isso os pais devem ficar atentos às quantidades e ao uso no decorrer do ano.

- Embalagens de colas, tintas, pincéis atômicos, fitas adesivas, entre outras, devem conter informações claras e precisas a respeito do fabricante, importador, composição, condições de armazenagem, prazo de validade e se apresentam algum risco ao consumidor, tudo em língua portuguesa.