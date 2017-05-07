Atenção e cautela na hora de usar a nova regra do rotativo do cartão de crédito

Os usuários de cartão de crédito não poderão mais fazer o pagamento mínimo da fatura por meses consecutivos. A partir deste mês, o consumidor que não conseguir fazer o pagamento integral de sua fatura poderá fazer o pagamento mínimo de 15% apenas por um mês. Na fatura seguinte, ele não poderá repetir o processo, pois o banco é obrigado a oferecer uma linha de crédito para que o consumidor parcele a sua dívida.

A determinação foi divulgada pelo Banco Central no dia 26 de janeiro e começou a vigorar este mês. A regra foi criada para restringir o uso do rotativo e obrigar os bancos a oferecer uma solução de parcelamento para o cartão de crédito com juros mais baratos.

De acordo com o economista Eduardo Araújo, apesar do parcelamento da fatura ser uma opção melhor que o crédito rotativo, onde os juros podem chegar a mais de 400% ao ano, ele deve ser usado com cautela, pois os juros do crédito parcelado é, em média, de 200% ao ano.

Na visão do economista, caso o consumidor não consiga pagar o valor integral da fatura, o melhor a ser feito é pegar um empréstimo consignado - aquele descontado em folha de pagamento - , onde os juros são menores. “Esse crédito consignado, hoje, oferece uma taxa de juros de 36% ao ano, que é muito menor em relação ao crédito parcelado. Além disso, as instituições financeiras vão começar a ofertar em maior quantidade para quem utiliza cartão de crédito”, contou.

CUIDADOS

Segundo Araújo, embora as mudanças nas regras do rotativo tenha o objetivo que fazer com que o consumidor não pague juros tão altos de cartão de crédito, a modalidade precisa ser feita com cautela, pois, ao optar pelo parcelamento, no mês seguinte, ele terá que pagar o parcelamento do mês anterior, mais os juros do financiamento, além do valor da fatura atual.

Ele acrescenta que para fugir dos juros do cartão de crédito, vale até vender algum bem. “Para aquelas pessoas que por alguma eventualidade ficaram devendo o cartão de crédito, a recomendação é que ela se desfaça de algum ativo ou de um bem para poder tentar sair fora dessa dívida do cartão, que é a dívida mais punitiva”, afirmou.