Até serviço hospitalar entra na rota dos diplomas falsos, afirma Crea

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Seis pessoas usaram diplomas falsos para tentar um registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). Essas tentativas ocorreram nos últimos 12 meses. Entre os casos que mais chamam atenção, está o de um homem que prestava serviços hospitalares. Ele comprou um diploma falso de técnico em eletrotécnica após o hospital exigir o documento. O suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou a trabalhar no hospital com o diploma falso até que empresa pediu o registro no Crea.

O caso dele e o de outras cinco pessoas foram encaminhados à Polícia Federal e todos podem responder criminalmente. A supervisora de registro do Crea Thais Marinho conta que se surpreendeu com a história do falso técnico que trabalhava para o hospital e alerta para o risco de profissionais falsos atuarem no Estado.

"Caso o diploma seja falso e a pessoa não tenha estudado, não tenha aquele conhecimento, o risco para a sociedade é muito grande. Aconteceu o caso de um profissional que ele comprou o diploma falso de técnico em eletrotécnica para prestar serviços hospitalares. Aí você vê o risco que aquele hospital estava correndo", afirmou à Rádio CBN.

No ano de 2015, o Conselho registrou somente uma tentativa de uso de diploma falso para conseguir o registro. Thais aponta a facilidade em comprar diplomas na internet como um dos fatores que influenciou esse crescimento no número de diplomas falsos. "A gente vê muita facilidade também de venda de diploma na internet. Se você fizer uma pesquisa no Google, você identifica um monte de gente vendendo diploma", comenta.

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