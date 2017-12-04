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GENTILEZAS EM VITÓRIA

Até rotativo pago para quem fizer compra de Natal na Praia do Canto

Pagamento do rotativo é uma das ações promovidas na campanha "Natal Gentil", que vai até o dia 24 de dezembro

Publicado em 04 de Dezembro de 2017 às 11:21

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

04 dez 2017 às 11:21
Comércio na Praia do Canto vai promover a ação "Natal Gentil" Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo
Imagine como seria bom estacionar próximo ao comércio e descobrir que, além da facilidade de fazer as compras, você terá o valor do estacionamento rotativo pago. Além disso, nesta mesma região, quem passa pela calçada é recebido com palavras gentis e pode até mesmo ganhar presentes. Nessas três semanas que antecedem o 25 de Dezembro, tudo isso está em prática para quem frequentar o comércio da Praia do Canto, em Vitória. A chamada campanha "Natal Gentil", organizada por 200 lojistas da Associação de Comerciantes do bairro pretende conquistar os clientes também pelas gentilezas. 
Até rotativo pago para quem fizer compra de Natal na Praia do Canto
A campanha já começou e vai até a véspera do Natal. Nesse período, colaboradores da campanha estarão devidamente uniformizados para abordar os compradores de diversas maneiras: entrega de flores; de água; e até de panetones. Além disso, os participantes também vão ajudar idosos a se locomover com segurança entre as ruas e avenidas, e até mesmo fazer o pagamento do estacionamento rotativo para quem fizer compras.
Carlos Roberto é gerente de uma das lojas que vai participar da campanha "Natal Gentil" e também vai promover ações de gentileza na Praia do Canto Crédito: Eduardo Dias
De acordo com o empresário César Saade, que também é presidente Associação de Comerciantes da Praia do Canto, a expectativa é para um aumento de 10% nas vendas durante o período da campanha.
"Nós estamos bastante otimistas, pois temos dados de vários institutos. Inclusive, o mês de novembro já foi melhor para o comércio. Nossa expectativa é para um crescimento de 10% nas vendas nesses período de Natal", explicou o comerciante César Saade.
Além das ações de gentileza, a Associação de Comerciantes da Praia do Canto também informou que fez um acordo com representantes da Polícia Militar, para um aumento do policiamento ostensivo nas ruas do bairro durante o horário de funcionamento das lojas, de 9h às 21h. 

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