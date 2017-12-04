Comércio na Praia do Canto vai promover a ação "Natal Gentil" Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

Imagine como seria bom estacionar próximo ao comércio e descobrir que, além da facilidade de fazer as compras, você terá o valor do estacionamento rotativo pago. Além disso, nesta mesma região, quem passa pela calçada é recebido com palavras gentis e pode até mesmo ganhar presentes. Nessas três semanas que antecedem o 25 de Dezembro, tudo isso está em prática para quem frequentar o comércio da Praia do Canto, em Vitória. A chamada campanha "Natal Gentil", organizada por 200 lojistas da Associação de Comerciantes do bairro pretende conquistar os clientes também pelas gentilezas.

Your browser does not support the audio element. Até rotativo pago para quem fizer compra de Natal na Praia do Canto

A campanha já começou e vai até a véspera do Natal. Nesse período, colaboradores da campanha estarão devidamente uniformizados para abordar os compradores de diversas maneiras: entrega de flores; de água; e até de panetones. Além disso, os participantes também vão ajudar idosos a se locomover com segurança entre as ruas e avenidas, e até mesmo fazer o pagamento do estacionamento rotativo para quem fizer compras.

Carlos Roberto é gerente de uma das lojas que vai participar da campanha "Natal Gentil" e também vai promover ações de gentileza na Praia do Canto Crédito: Eduardo Dias

De acordo com o empresário César Saade, que também é presidente Associação de Comerciantes da Praia do Canto, a expectativa é para um aumento de 10% nas vendas durante o período da campanha.

"Nós estamos bastante otimistas, pois temos dados de vários institutos. Inclusive, o mês de novembro já foi melhor para o comércio. Nossa expectativa é para um crescimento de 10% nas vendas nesses período de Natal", explicou o comerciante César Saade.