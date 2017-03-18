Até a próxima semana, Vila Velha espera vacinar 85% do público-alvo

Até a próxima semana a prefeitura de Vila Velha pretende atingir 85% do público-alvo de vacinação contra a febre amarela. Neste sábado (18) a cidade realizou um mutirão, no Ginásio do Tartarugão, que aconteceu de forma tranquila, sem longas filas.

Segundo o secretário de saúde do município, Jarbas Ribeiro de Assis, pelo menos 15 mil pessoas devem receber vacinação no mutirão. A partir de segunda-feira (21) serão realizadas ações em presídios, escolas e empresas, para que a meta seja atingida. “Nós precisamos chegar até 85% das pessoas vacinadas, porque o restante já foi vacinado em outro momento ou não podem receber a medicação”, explicou.

A dona de casa, Rosenilde Gonçalves, ficou menos de 20 minutos na fila e conseguiu a vacina para toda a família. “Foi mais rápido do que imaginei. Eu trouxe minhas duas filhas, já vacinamos e estamos voltando para casa”, relatou.

A pequena Ana Carolina Santos, de 7 anos, nem reclamou da agulhada. “Foi igual uma picadinha de formiga. A gente tem que tomar a vacina, porque se o mosquitinho doente picar a gente, nós podemos morrer”, disse.

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Casos no ES

Até esta quinta-feira (16), 25 pessoas morreram vítimas de febre amarela silvestre no Espírito Santo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Contando com o número de óbitos, já foram confirmados 96 casos da doença no Estado. Ainda de acordo com a Sesa, 62,61% dos capixabas está estão vacinados contra a doença.