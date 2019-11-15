Até 2020 depressão será doença que mais afasta pessoas do trabalho

Até 2020, a depressão será a doença mental que mais vai causar afastamentos no mercado de trabalho. A previsão é da Organização Mundial de Saúde (OMS). Faltando pouco mais de dois meses para a chegada de 2020 a situação preocupa os gestores de muitas empresas. Mas como agir com um funcionário que apresenta esse tipo de problema? Segundo a administradora e especialista em Gestão de Pessoas com ênfase em Psicologia Organizacional, Marília Tavares Pereira Ridolphi, o gestor precisa estar preparado. É preciso conhecimento da legislação e inteligência emocional. Confira a entrevista na íntegra e aproveite todas as dicas!