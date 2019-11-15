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Depressão

Até 2020 depressão será doença que mais afasta pessoas do trabalho

Especialista em Gestão de Pessoas, Marília Tavares Pereira Ridolphi, dá dicas de como o gestor deve se preparar para ter uma pessoa com depressão na equipe

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 14:22

Publicado em 

15 nov 2019 às 14:22
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a depressão é a doença de mais deve causar afastamentos no trabalho até 2020 Crédito: Pixabay
Até 2020, a depressão será a doença mental que mais vai causar afastamentos no mercado de trabalho. A previsão é da Organização Mundial de Saúde (OMS). Faltando pouco mais de dois meses para a chegada de 2020 a situação preocupa os gestores de muitas empresas. Mas como agir com um funcionário que apresenta esse tipo de problema? Segundo a administradora e especialista em Gestão de Pessoas com ênfase em Psicologia Organizacional, Marília Tavares Pereira Ridolphi, o gestor precisa estar preparado. É preciso conhecimento da legislação e inteligência emocional. Confira a entrevista na íntegra e aproveite todas as dicas!
Entrevista - Gabriela Martins - Marilia Tavares - 14.17s - 15-11-19

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