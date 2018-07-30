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Ataques de cães fazem crescer procura por vacina antirrábica na GV

Prefeituras afirmam que fazem controle das zoonoses e que não faltam vacinas

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 14:08

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

30 jul 2018 às 14:08
Ataque de cão Crédito: Pixabay
Os ataques de cães fizeram crescer a procura por vacina antirrábica na Grande Vitória em 2018. Só na Serra, houve um crescimento de 43,7% de pessoas que se vacinaram contra raiva nos postos de saúde do município no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017 - de 135 pessoas vacinadas para 194. Na Capital, o aumento foi de 20,35%, chegando a 1496 moradores vacinados neste ano.
Ataques de cães fazem crescer procura por vacina antirrábica na GV
O aposentado Antônio Fialho, de 69 anos, é um dos moradores de Vitória que entraram para essa estatística. Ele foi mordido por um cachorro perto de casa, no Centro da Capital, e reclama da quantidade de animais abandonados na região.
A servidora pública Ihalle Rocha já foi alvo do ataque de cães em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
"Eu não sou o único não. Eles já morderam diversas pessoas. Você não pode passar na calçada que está cheio de cachorro. A calçada está cheia de animais. Se fosse um cão só, beleza. Mas são 10, 15 cachorros", alerta.
Em Cariacica, foram aplicadas 770 doses da vacina. No mesmo período do ano passado, foram 469 doses. O município também registra ataques. Ihalle Rocha, servidora pública, já foi alvo de cães em Alto Lage e diz que se preocupa com os filhos pequenos. "Eu tenho uma filha de dois anos e um filho de seis. Se eu tivesse com meus filhos naquela hora, nem sei o que faria porque eram três cães e a probabilidade deles atacarem crianças pequenas é muito alta. Não passo naquela rua, não tenho coragem mais", afirma.
A Prefeitura de Cariacica conta com uma lei municipal que regulamenta as regras para permanência de animais nas ruas. Na capital, o secretário de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, também destacou que a prefeitura faz o controle das zoonoses e que uma legislação estabelece multa de aproximadamente R$ 100 para quem abandona animais nas ruas, além de definir cuidados para animais domésticos.
"Os animais não podem estar na rua. Cada pessoa que tem um animal precisa cuidar As pessoas não podem deixá-lo solto. A lei municipal prevê que animais de grande e médio porte andem de focinheira", explica.
A Prefeitura da Serra diz que intensificou as capacitações técnicas e criou grupos de profilaxia da raiva. Destacou, porém, que a medida é preventiva e que nos últimos anos não foram notificadas suspeitas nem em humanos e nem em animais.
Em Vila Velha, o número de doses da vacina antirrábica cresceu 35% nos primeiros seis meses deste ano, saltando para 1037 doses. Em agosto, o município inicia uma campanha de vacinação para cães e gatos.

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