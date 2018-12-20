Ataque de abelhas deixa cinco pessoas feridas em Jardim da Penha

Ataque de abelhas em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Eduardo Dias

Cinco pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico após serem atacadas por abelhas, na manhã desta quinta-feira (20), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. As abelhas estavam em um poste de iluminação na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, e a via precisou ficar interditada por mais de três horas.

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De acordo com testemunhas, os primeiros ataques aconteceram perto das 7h30 da manhã. Os Bombeiros foram acionados e o trânsito da avenida foi bloqueado por volta de 8h30.

De acordo com o capitão Andrade, do Corpo de Bombeiros, três feridos foram atendidos pela corporação e dois foram levados por uma ambulância do Samu. Os feridos foram encaminhados para o Hospital São Lucas e para o Pronto Atendimento do Bairro Praia do Suá, ambos em Vitória. O representante dos bombeiros afirmou que nenhum dos feridos estava em estado grave ou apresentava efeitos colaterais das picadas, como reações alérgicas.

Ataque de abelhas isola avenida e deixa feridos em Jardim da Penha Crédito: Eduardo Dias

Dandara Oliveira trabalha como auxiliar em uma clínica odontológica e viu quando os primeiros ataques das abelhas aconteceram.

"As pessoas ficaram desesperadas correndo pela rua. Tinha uma senhora que estava dentro do consultório que levou umas 10 picadas de abelha. O olho dela ficou inchado e o corpo dela com hematomas", disse Dandara.

Após a chegada de um veículo da concessionária responsável pelo poste de energia elétrica, os Bombeiros conseguiram retirar o enxame, por volta de 11h30.