O ex-deputado federal e capitão reformado da Polícia Militar, Lucinio Castelo de Assumção, o Capitão Assumção negou ter sido uma das lideranças da greve da PM, em fevereiro de 2017, mas assumiu que esteve na frente de batalhões, onde familiares de militares impediam a saída de viaturas.

Assumção foi o primeiro dos dez réus militares a depor na audiência desta sexta-feira (18), que acontece no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta. No interrogatório que durou mais de 1h30, capitão disse que estava perto das mulheres para protegê-las de ataques de populares.

Ele é apontado pelo Ministério Público como o principal responsável pela propagação do movimento por todo o Estado ao incitar militares e civis a aderirem à greve utilizando, entre outros meios, de postagens em redes sociais e aplicativos de conversa.

A denúncia cita vídeos em que o réu diz que aquele era um movimento "nosso" e usa termos como "sustenta", que segundo a acusação, reforça que ele incita a greve.

Já Assumção disse à imprensa que a denúncia é totalmente inverídica e que os discursos apenas utilizam jargões militares como apoio aos policiais, já que ele é um ente político, mas sem incentivar a greve.

Your browser does not support the audio element. Assumção diz que estava na frente de batalhões para proteger familiares

"Eles ficam picando informações que não têm conexão. Esse movimento foi um movimento incipiente. Qual foi o ingrediente que fez com que isso se agravasse para os 78 municípios? A internet, o WhatsApp. Estava em Ecoporanga e recebi as notícias em tempo real. A única coisa que eu fiz foi pegar aquelas imagens e áudio de uma viatura e fazer um vídeo, coisa que a minha filha de 8 anos pode fazer com o celular", justificou ele.

Assumção se negou a responder as perguntas do Ministério Público e disse que as consequências da greve são de responsabilidade do Governo do Estado, que, segundo ele, não dialogou com a categoria e nem conseguiu prever o movimento paredista. Mais uma vez, o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, também réu no processo, não compareceu pela manhã, mesmo sendo intimado. A juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, determinou que o processo corra à revelia, ou seja, que Foresti seja julgado sem ser ouvido.