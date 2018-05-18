O ex-deputado federal e capitão reformado da Polícia Militar, Lucinio Castelo de Assumção, o Capitão Assumção negou ter sido uma das lideranças da greve da PM, em fevereiro de 2017, mas assumiu que esteve na frente de batalhões, onde familiares de militares impediam a saída de viaturas.
Assumção foi o primeiro dos dez réus militares a depor na audiência desta sexta-feira (18), que acontece no Fórum Criminal de Vitória, na Cidade Alta. No interrogatório que durou mais de 1h30, capitão disse que estava perto das mulheres para protegê-las de ataques de populares.
Ele é apontado pelo Ministério Público como o principal responsável pela propagação do movimento por todo o Estado ao incitar militares e civis a aderirem à greve utilizando, entre outros meios, de postagens em redes sociais e aplicativos de conversa.
A denúncia cita vídeos em que o réu diz que aquele era um movimento "nosso" e usa termos como "sustenta", que segundo a acusação, reforça que ele incita a greve.
Já Assumção disse à imprensa que a denúncia é totalmente inverídica e que os discursos apenas utilizam jargões militares como apoio aos policiais, já que ele é um ente político, mas sem incentivar a greve.
Assumção diz que estava na frente de batalhões para proteger familiares
"Eles ficam picando informações que não têm conexão. Esse movimento foi um movimento incipiente. Qual foi o ingrediente que fez com que isso se agravasse para os 78 municípios? A internet, o WhatsApp. Estava em Ecoporanga e recebi as notícias em tempo real. A única coisa que eu fiz foi pegar aquelas imagens e áudio de uma viatura e fazer um vídeo, coisa que a minha filha de 8 anos pode fazer com o celular", justificou ele.
Assumção se negou a responder as perguntas do Ministério Público e disse que as consequências da greve são de responsabilidade do Governo do Estado, que, segundo ele, não dialogou com a categoria e nem conseguiu prever o movimento paredista. Mais uma vez, o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, também réu no processo, não compareceu pela manhã, mesmo sendo intimado. A juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, determinou que o processo corra à revelia, ou seja, que Foresti seja julgado sem ser ouvido.
Outro ladoPor nota, o Governo do Estado informou que dialogou com lideranças do movimento grevista antes, durante e depois da greve, que foi ilegal e custou a vida de mais de 200 pessoas. Disse também que, apesar da crise sem precedentes pela qual passou o país, desde o início desta gestão o Governo do Estado vem honrando com o pagamento do salário dos servidores em dia. Durante todo o período em que dialogou com o movimento, o Governo deixou claro o respeito aos limites jurídicos estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal.