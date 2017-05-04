Associados protestam contra gestão de hospital em Vitória. Administração do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo foi alvo da manifestação que terminou com um abraço simbólico na unidade Crédito: Patrícia Scalzer Rádio CBN

Um grupo de associados, insatisfeitos com a atual gestão do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, protestou na tarde desta quinta-feira (4). Eles caminharam por diversas ruas do Centro de Vitória e encerraram a manifestação com um abraço simbólico no hospital, que fica localizado na Cidade Alta.

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Segundo a associada Marli Manzoli, os médicos do hospital não estão atendendo os pacientes porque estão com os salários atrasados, o que na opinião dela, é consequência de uma má gestão. “Estamos sem atendimento desde outubro de 2016. Eles não pagam os médicos, só estão embolsando nosso dinheiro. Sucatearam todo nosso hospital”, afirmou.

A servidora aposentada Maria Ceolin, de 73 anos, afirma que há quatro meses não consegue se consultar na associação. Ele diz que precisa pagar consulta particular, apesar disso, o valor da mensalidade dos associados foi reajustado. “Minha prestação era R$ 120 e há dois meses foi reajustada para R$ 240 sem me avisar”, contou.

O OUTRO LADO

O diretor geral administrativo do hospital, Gustavo Stefenoni, afirmou à reportagem da Rádio CBN que desde outubro do ano passado os médicos do ambulatório estão em greve e a situação já está na Justiça. Ele ressaltou que a paralisação não interfere no atendimento do restante do hospital, como pronto-socorro, UTI, enfermaria e centro cirúrgico.