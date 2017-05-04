Um grupo de associados, insatisfeitos com a atual gestão do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, protestou na tarde desta quinta-feira (4). Eles caminharam por diversas ruas do Centro de Vitória e encerraram a manifestação com um abraço simbólico no hospital, que fica localizado na Cidade Alta.
Associados protestam contra gestão de hospital em Vitória
Segundo a associada Marli Manzoli, os médicos do hospital não estão atendendo os pacientes porque estão com os salários atrasados, o que na opinião dela, é consequência de uma má gestão. “Estamos sem atendimento desde outubro de 2016. Eles não pagam os médicos, só estão embolsando nosso dinheiro. Sucatearam todo nosso hospital”, afirmou.
A servidora aposentada Maria Ceolin, de 73 anos, afirma que há quatro meses não consegue se consultar na associação. Ele diz que precisa pagar consulta particular, apesar disso, o valor da mensalidade dos associados foi reajustado. “Minha prestação era R$ 120 e há dois meses foi reajustada para R$ 240 sem me avisar”, contou.
O OUTRO LADO
O diretor geral administrativo do hospital, Gustavo Stefenoni, afirmou à reportagem da Rádio CBN que desde outubro do ano passado os médicos do ambulatório estão em greve e a situação já está na Justiça. Ele ressaltou que a paralisação não interfere no atendimento do restante do hospital, como pronto-socorro, UTI, enfermaria e centro cirúrgico.
Stefenoni também destacou que a associação funciona como plano de saúde, que garante aos associados serem atendidos em outras clínicas particulares.