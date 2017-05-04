A Associação de Cabos e Soldados vai tentar apoio junto aos deputados federais capixabas para que o projeto que concede anistia aos policiais militares do Espírito Santo, que participaram do movimento grevista no mês de fevereiro, seja aprovado na Câmara. A matéria foi aprovada na Comissão de Segurança Pública do Legislativo. Agora, o projeto precisa ser aprovado em outras comissões - Relações Exteriores e Defesa Nacional e Constituição e Justiça - para depois ir ao plenário.

Your browser does not support the audio element. Associação quer votos da bancada capixaba por anistia a PMs

Em Brasília, a chamada “bancada da bala” apoia a anistia. Paralelamente, o presidente da Associação de Cabos e Soldados, sargento Renato Martins, crê no apoio de parlamentares da bancada capixaba. “Vamos fazer um trabalho de convencimento dos nossos deputados federais. Acredito que eles não serão resistentes, justificada as razões para aprovar o projeto”, afirmou.

Se aprovado no plenário, a projeto só tem validade se for sancionado pelo presidente da República Michel Temer (PMDB). Para Martins isso vai acontecer. No ano passado, Michel Temer, ainda como presidente interino, sancionou a lei que anistiou policiais e bombeiros militares de 19 estados e do Distrito Federal por terem participado de movimentos grevistas. “A última lei de anistia foi sancionada pelo presidente Temer, quando ele ocupava a vice-presidência e substituiu a Dilma”, contou.

NO ESPÍRITO SANTO