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Associação de caminhoneiros no ES nega nova paralisação da categoria

Essa possibilidade foi ventilada depois que uma associação, a União dos Caminhoneiros do Brasil, divulgou uma nota convocando para uma paralisação após o feriado de 7 de setembro.

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 12:19

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

03 set 2018 às 12:19
Data: 29/05/2018 - ES - Viana - Manifestação de caminhoneiros na BR 101, em Viana Crédito: Vitor Jubini
O presidente da Associação de Caminhoneiros Autônomos do Espírito Santo, Sebastião Rodrigues, disse que a entidade se posiciona contrária à uma nova greve da categoria. Essa possibilidade foi ventilada depois que uma associação, a União dos Caminhoneiros do Brasil, divulgou uma nota convocando para uma paralisação após o feriado de 7 de Setembro.
Associação de caminhoneiros no ES nega nova paralisação da categoria
Acontece que essa associação não é reconhecida pelas principais entidades representativas da categoria, incluindo a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos.
Sebastião, que é representante da categoria dos autônomos aqui no Estado, não gravou entrevista alegando que essa é uma orientação da Confederação, mas afirmou que a entidade orienta o motorista a não parar, mesmo com a insatisfação provocada pelo reajuste no diesel, e a aguardar um diálogo com o Governo Federal.
O boato divulgado nas redes sociais assustou também o setor produtivo. Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, José Lino Sepulcri, uma nova greve dos caminhoneiros seria inadmissível, já que o setor teve um prejuízo de R$ 200 milhões na paralisação em maio deste ano.
"A última greve dos caminhoneiros trouxe graves consequências para a economia. Até hoje, nós pagamos um tributo elevadíssimo por causa dessa iniciativa", comenta Sepulcri.
A Polícia Rodoviária Federal afirmou que não há confirmação quanto a movimentos no Espírito Santo, como o que ocorreu no primeiro semestre. A paralisação em maio durou dez dias. O maior ponto de concentração de caminhoneiros ficava na BR-101, em Viana.
 

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