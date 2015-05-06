Associação acusa perícia criminal capixaba de acumular 10 anos de atraso tecnológico

Laboratórios sucateados e com pelo menos 10 anos de déficit tecnológico. Essas são as condições nas quais trabalham os peritos criminais do Espírito Santo. As informações são da Associação Espírito-Santense de Peritos em Criminalística (AEPC).

Sem os equipamentos modernos e a mínima estrutura física necessária, o presidente da associação, Danilo Correa Ribeiro, informa que há pilhas de provas acumuladas no Departamento de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC). Há pelo menos 11 mil laudos não entregues, na última década, segundo calcula a associação.

Outra queixa de Ribeiro repete o enredo de outras entidades de classe da segurança pública capixaba: o baixo número de peritos. São 150 profissionais para atender todo o Estado.

Your browser does not support the audio element. Associação acusa perícia criminal de acumular 10 anos de atraso tecnológico

Com isso, diversos materiais que poderiam servir como provas de crimes, como processos contábeis, computadores, aparelhos celulares, gravações de áudio, trecho de filmes, além de perícias veiculares, ligadas à engenharia, acidente de trânsito e acidente trabalho estão acumulados nas dependências da perícia criminal, segundo relatou o presidente da AEPC.

"A perícia criminal do Espírito Santo não está dando a resposta esperada. O material fica lá, e o Departamento de Criminalística não consegue dar vazão. Os laudos não entregues são crimes não provados e resultam em impunidade. Não temos softwares específicos para análise forense. Não temos microscópico eletrônico de varredura. Nós temos vários projetos parados, porque o orçamento da perícia é o da Polícia Civil e o pouco que ela recebe não consegue modernizar a perícia. Sempre ouvimos não", afirmou.

Em Vitória estão centralizadas todas as especialidades de perícia, como a de computação, contabilidade, biologia e DNA, passando por balística e documentos de qualquer formato. Esses laboratórios, afirma Danilo, estão sucateados. Eles foram montados há pelo menos 10 anos e, na contramão do avanço tecnológico, não têm recebido novos equipamento.

"Nosso laboratório de química legal foi montado em 2006 e não teve ampliação tecnológica. Inclusive, os peritos reclamam que não conseguem desenvolver outras técnicas para analisar outros tipos de substâncias que não as típicas, ou seja, as drogas comuns. Quando chega alguma substância que não essas na cena de crime, eles não conseguem analisar. O laboratório de DNA é do mesmo período. Na balística, os microscópios são antigos, mais de 10 anos", afirmou.

Só no departamento de perícia de engenharia e computação, do qual Danilo é perito, 4 mil celulares estão parados a espera de perícia criminal. Há no setor apenas quatro peritos específicos em equipamentos eletrônicos, que consegue atender apenas 10% da demanda. A infraestrutura é ainda pior no interior do Estado, pois não há instalações próprias.

O outro lado

O Superintendente de Polícia Técnico-Científica, o delegado Danilo Bahiense, que assumiu a Superintendência de Polícia Técnica-Científica em janeiro, alega que o laboratório de DNA é referência no país e que o de química legal contém todos os equipamentos necessários para as análises.

"Já avançamos muito, mas precisamos avançar ainda mais. Inclusive, nossos peritos daqui vão para outros lugares do país para ministrar cursos. Pessoas também vem aqui para receber capacitação", disse.

Bahiense também defende os laboratórios de balística. "Nós temos microcomparadores balísticos e vamos receber mais um em Brasília, disponibilizado pela Fenar. Temos aqui uma estrutura razoavelmente boa. Isso não quer dizer que não devamos melhorar. O espaço físico precisamos melhorar um pouco", afirmou.

A justificativa utilizada pelo Superintendente de Polícia Técnico-Científica quando o assunto é estruturas do interior é que "o volume de ocorrências da Grande Vitória é infinitamente superior do interior, razão pela qual a Central da Polícia Civil fica na Capital".