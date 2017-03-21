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Assinatura dá sinal verde para projeto de superporto no Espírito Santo

Contrato de adesão do Porto Central, que será construído em Presidente Kennedy, no litoral do Sul do Estado, foi assinado pelo Ministério dos Transportes nesta terça-feira (21), em Brasília

Publicado em 21 de Março de 2017 às 20:26

Publicado em 

21 mar 2017 às 20:26
O contrato de adesão do Porto Central, que será construído em Presidente Kennedy, no litoral do Sul do Estado, foi assinado pelo Ministério dos Transportes nesta terça-feira (21), em Brasília. Na prática, isso significa que o complexo portuário está apto a ser instalado e que os investidores podem dar continuidade ao projeto.
O subsecretário estadual de Logística, Transporte e Comércio Exterior, Neucimar Fraga, esteve em Brasília nesta terça para acompanhar a assinatura do contrato de adesão do Porto Central. Antes que as obras comecem, ainda é preciso a liberação da licença ambiental por parte do Ibama, o que deve levar até 30 dias, segundo Neucimar Fraga.
O Porto Central vai contar com infraestrutura para atender empresas industriais e serviços que dão suporte à indústria de petróleo. O subsecretário também apontou outras operações que vão ser desenvolvidas no complexo portuário. “Esse porto também vai operar com algumas atividades importantes, como transporte de minério, grãos e contêiners; armazenamento de líquidos e de gás”, afirmou.
O subsecretário também informou que estão previstos investimentos superiores a R$ 4 bilhões no Porto Central. Os recursos são todos da iniciativa privada. O complexo portuário é um empreendimento conjunto entre as empresas TPK Logística e Porto de Roterdã.
Segundo Neucimar Fraga, representantes do Porto Central disseram, nesta terça, em Brasília, que, após a concessão da licença fornecida pelo Ibama, as obras devem começar em até 10 meses. O cronograma prevê o funcionamento do complexo portuário a partir de 2020.
A previsão é que as obras possam gerar aproximadamente 4,7 mil empregos. O Porto Central vai operar rotas, principalmente, para Europa, África e Ásia.

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