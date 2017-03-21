Assinatura dá sinal verde para projeto de superporto no Espírito Santo

O contrato de adesão do Porto Central, que será construído em Presidente Kennedy, no litoral do Sul do Estado, foi assinado pelo Ministério dos Transportes nesta terça-feira (21), em Brasília. Na prática, isso significa que o complexo portuário está apto a ser instalado e que os investidores podem dar continuidade ao projeto.

O subsecretário estadual de Logística, Transporte e Comércio Exterior, Neucimar Fraga, esteve em Brasília nesta terça para acompanhar a assinatura do contrato de adesão do Porto Central. Antes que as obras comecem, ainda é preciso a liberação da licença ambiental por parte do Ibama, o que deve levar até 30 dias, segundo Neucimar Fraga.

O Porto Central vai contar com infraestrutura para atender empresas industriais e serviços que dão suporte à indústria de petróleo. O subsecretário também apontou outras operações que vão ser desenvolvidas no complexo portuário. “Esse porto também vai operar com algumas atividades importantes, como transporte de minério, grãos e contêiners; armazenamento de líquidos e de gás”, afirmou.

O subsecretário também informou que estão previstos investimentos superiores a R$ 4 bilhões no Porto Central. Os recursos são todos da iniciativa privada. O complexo portuário é um empreendimento conjunto entre as empresas TPK Logística e Porto de Roterdã.

Segundo Neucimar Fraga, representantes do Porto Central disseram, nesta terça, em Brasília, que, após a concessão da licença fornecida pelo Ibama, as obras devem começar em até 10 meses. O cronograma prevê o funcionamento do complexo portuário a partir de 2020.