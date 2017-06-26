Plenário da Assembleia Crédito: Tati Beling/ALES

Após a tragédia na BR 101, que resultou em dezenas de mortes, a Assembleia Legislativa deve ouvir na próxima semana todos os órgãos envolvidos na fiscalização das rodovias e dos veículos de cargas pesadas que trafegam nas vias capixabas. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia aprovou nesta segunda-feira a convocação dos representantes desses órgãos e transferiu a condução dos trabalhos para a Mesa Diretora, presidida pelo deputado Erick Musso.

Your browser does not support the audio element. Assembleia vai ouvir órgãos ligados à fiscalização em rodovias

O objetivo, segundo o presidente da comissão, deputado Marcelo Santos, é cobrar medidas urgentes para que acidentes como o ocorrido na última quinta-feira (22), na BR 101, em Guarapari, não voltem a se repetir nas estradas do Espírito Santo.

Serão convocados a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Eco-101 (concessionária da BR-101), o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais (Sindirochas), o Ibama e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)

"A condução vai ser pelo presidente Erick, convocando uma mesa redonda que vai discutir; Por que balanças não estavam funcionando? Por que a empresa contrata um transporte irregular? Por que passa carga acima do peso? Qual o papel da PRF? Por que a Eco 101 não avançou com as suas obras? Por isso o Ibama vai estar presente e vamos ouvir os membros envolvidos para evitar outros acidentes", explica o parlamentar