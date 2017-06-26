Após a tragédia na BR 101, que resultou em dezenas de mortes, a Assembleia Legislativa deve ouvir na próxima semana todos os órgãos envolvidos na fiscalização das rodovias e dos veículos de cargas pesadas que trafegam nas vias capixabas. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia aprovou nesta segunda-feira a convocação dos representantes desses órgãos e transferiu a condução dos trabalhos para a Mesa Diretora, presidida pelo deputado Erick Musso.
Assembleia vai ouvir órgãos ligados à fiscalização em rodovias
O objetivo, segundo o presidente da comissão, deputado Marcelo Santos, é cobrar medidas urgentes para que acidentes como o ocorrido na última quinta-feira (22), na BR 101, em Guarapari, não voltem a se repetir nas estradas do Espírito Santo.
Serão convocados a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Eco-101 (concessionária da BR-101), o Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais (Sindirochas), o Ibama e a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
"A condução vai ser pelo presidente Erick, convocando uma mesa redonda que vai discutir; Por que balanças não estavam funcionando? Por que a empresa contrata um transporte irregular? Por que passa carga acima do peso? Qual o papel da PRF? Por que a Eco 101 não avançou com as suas obras? Por isso o Ibama vai estar presente e vamos ouvir os membros envolvidos para evitar outros acidentes", explica o parlamentar
A Comissão de Segurança e a Mesa Diretora da Assembleia participaram da convocação juntamente com a Comissão de Infraestrutura. Segundo Erick Musso, a previsão é de que na próxima semana seja marcada uma mesa redonda com a presença dos órgãos.