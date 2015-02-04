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Assembleia toma medidas sobre a crise hídrica e suspende sessões solenes noturnas

Sessões solenes após às 19 horas estão suspensas pelo prazo de 60 dias, conforme ato que será publicado no Diário Oficial do Legislativo

Publicado em 04 de Fevereiro de 2015 às 16:32

Publicado em 

04 fev 2015 às 16:32
A Assembleia Legislativa entrou de vez na rota das discussões sobre o período de estiagem e abastecimento de energia elétrica no Estado. Para dar "o exemplo" à população capixaba - como frisa o próprio presidente da Casa, Theodorico Ferraço - está suspenso pelo prazo de 60 dias sessões solenes após às 19 horas.
Assembleia toma medidas sobre a crise hídrica e suspende sessões solenes noturnas
"Eu acho que todo governo tem que dar o exemplo do momento em que vivemos. E como é muito comum a Assembleia pedir duas, três reuniões solenes durante a semana nós estamos baixando um ato proibindo qualquer reunião, após às 19 horas, para economizar água e luz. Tomara que esses 60 dias sejam prorrogados, não em função da falta de água e luz, mas do dever da Assembleia de dar exemplo em economia", afirmou à Rádio CBN Vitória.
Ferraço explicou que o tempo estipulado leva em consideração seu otimismo de que a situação hídrica do Espírito Santo irá melhorar. "A gente espera que em 60 dias a situação do Estado esteja regularizado, comece a chover bastante, comece a nascer um novo horizonte no Espírito Santo e no Brasil. Nós temos que ter fé e esperança", disse.
O ato deve ser publicado no Diário Oficial do Legislativo nesta quinta-feira (05). Ainda pensando na crise hídrica, os deputados devem instaurar a Comissão Especial das Águas, prevista para durar 120 dias. Cinco pessoas devem compor o colegiado especial, segundo o propositor, deputado Gilsinho Lopes."Já temos oito assinaturas e até segunda-feira (09) os colegas devem assinarem. Só precisa de mais duas assinaturas. Já tenho apalavramento de mais de 15 deputados que devem assinar", afirmou.
Já o deputado Freitas (PSB) protocolou a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Recursos Hídricos, da Energia e Aprofundamentos nos Estudos das Mudanças Climáticas, com o objetivo de intensificar a discussão que está em âmbito nacional e precisa ser valorizada em todos os setores da sociedade. 

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