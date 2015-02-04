A Assembleia Legislativa entrou de vez na rota das discussões sobre o período de estiagem e abastecimento de energia elétrica no Estado. Para dar "o exemplo" à população capixaba - como frisa o próprio presidente da Casa, Theodorico Ferraço - está suspenso pelo prazo de 60 dias sessões solenes após às 19 horas.

Your browser does not support the audio element. Assembleia toma medidas sobre a crise hídrica e suspende sessões solenes noturnas

"Eu acho que todo governo tem que dar o exemplo do momento em que vivemos. E como é muito comum a Assembleia pedir duas, três reuniões solenes durante a semana nós estamos baixando um ato proibindo qualquer reunião, após às 19 horas, para economizar água e luz. Tomara que esses 60 dias sejam prorrogados, não em função da falta de água e luz, mas do dever da Assembleia de dar exemplo em economia", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Ferraço explicou que o tempo estipulado leva em consideração seu otimismo de que a situação hídrica do Espírito Santo irá melhorar. "A gente espera que em 60 dias a situação do Estado esteja regularizado, comece a chover bastante, comece a nascer um novo horizonte no Espírito Santo e no Brasil. Nós temos que ter fé e esperança", disse.

O ato deve ser publicado no Diário Oficial do Legislativo nesta quinta-feira (05). Ainda pensando na crise hídrica, os deputados devem instaurar a Comissão Especial das Águas, prevista para durar 120 dias. Cinco pessoas devem compor o colegiado especial, segundo o propositor, deputado Gilsinho Lopes."Já temos oito assinaturas e até segunda-feira (09) os colegas devem assinarem. Só precisa de mais duas assinaturas. Já tenho apalavramento de mais de 15 deputados que devem assinar", afirmou.