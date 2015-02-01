Assembleia pronta para reeleger Theodorico Ferraço presidente

A Assembleia Legislativa elege nesta segunda-feira (2) a nova Mesa Diretora para o biênio 2015 - 2017. No entanto, as movimentações internas mostram que não haverá tantas novidades assim. Os deputados novos e os reeleitos estão preparados para reeleger Theodorico Ferraço (DEM) para a presidência da Casa de Leis. O próprio já admite ter apoio de todos os parlamentares e espera ter o voto de 29 deputados.

Os deputados Mansur e Freitas, que chegaram de viagem, me comunicaram que também vão fechar o blocão, então serão 30 votos. Mas, na hora alguém pode se abster, não querer votar. É um dever democrático que nós respeitamos. Mas, eu digo que terei mais de 20 votos. Se terei 25, ótimo. Se terei 29, excelente. Mas cada deputado é dono do seu nariz”, disse.

Theodorico só pode ser candidato à presidência graças à aprovação de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que libera a reeleição de um presidente da Assembleia Legislativa em caso de troca de legislatura. A PEC foi redigida por um grupo de deputados que defendem a permanência dele no comando da Casa.Não só os deputados reeleitos, mas também os novatos aprovaram a ideia e apoiam a reeleição, como conta o deputado Marcos Bruno (PRTB). “Theodorico é uma pessoa experiente, conhece a Casa, conhece os trâmites, é importante ter alguém assim. Vamos apostar na experiência e contribuir da melhor maneira possível”, afirmou.Caso a reeleição se confirme, Theodorico já deu o tom de como será seu novo mandato à frente da Mesa Diretora. “Se for eu o presidente, continuarei sendo miserável. Miserável com o dinheiro público. Continuaremos economizando. As solenidades aqui não têm nenhuma ornamentação, coquetel, nada, nenhum gasto com dinheiro público. Devolvemos R$ 25 milhões ao Governo do Estado e vamos continuar com essas medidas”, explicou.As medidas mostram parceria com o governador Paulo Hartung. “O governador é pé no chão e Assembleia também, por isso dará tudo certo na nossa relação”, disse Ferraço.Além da economia financeira, o presidente da Assembleia também disse que tomará medidas para economizar água e conscientizar a população para a situação de seca no Estado.Na sessão desta segunda-feira (2), também serão eleitos os demais componentes da Mesa Diretora e os titulares das comissões temáticas da Casa.