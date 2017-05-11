Assembleia promete economia de R$ 5 milhões por ano

Deputados reunidos à Mesa Diretora durante sessão no plenário da Assembleia Legislativa. Ao centro, o presidente Erick Musso Crédito: Tonico Ales

Passados 100 dias desde que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa (Ales), o deputado estadual Erick Musso (PMDB), destacou, nesta quinta-feira (11), que sua gestão será pautada na transparência e economia. Musso anunciou uma série de ações que vai reduzir os gastos da Casa, como corte de 50% das Funções Gratificadas; redução de contratos e substituições de equipamentos. Segundo o presidente da Ales, a economia será de R$ 5 milhões por ano.

Your browser does not support the audio element. Assembleia promete economia de R% milhões por ano

A quantia economizada não será devolvida para os cofres do Estado. Segundo Musso, o recurso será utilizado para melhorias e modernização da Ales. “Num momento de crise que o país vive, de desconfiança generalizada com a classe política, a Assembleia Legislativa está dando um passo importante no fortalecimento da credibilidade do poder legislativo com a sociedade”, frisou.

As medidas adotadas pela mesa diretora têm o nome de “Pacotão de Gestão e Transparência”. Dentre as ações estão a suspensão, por tempo indeterminado, da realização de novos gastos com cursos, gratificações e concessão de passagens aéreas e diárias; a virtualização dos processos legislativos, extinguindo o uso de papel e aplicativo para celular onde o cidadão terá acesso em tempo real à tramitação dos projetos.