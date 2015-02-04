A Assembleia Legislativa apresentou na manhã desta quarta-feira (04) os nomes que vão presidir e compor as 15 Comissões Permanentes da Casa. A votação das presidências, suplências e composições dos colegiados durou cerca de uma hora, após o término da sessão ordinária, e apenas confirmou os nomes já cotados nos bastidores da política capixaba. Como já previsto, o PMDB - partido do governador Paulo Hartung - preside três comissões: Saúde, com o deputado Hércules Silveira; Educação, com Luzia Toledo; e Políticas sobre Drogas, com Marcelo Santos.

Your browser does not support the audio element. Assembleia Legislativa forma as comissões da Casa

Das quinze, sete comissões ficaram a cargo de deputados estreantes na Assembleia, como é o caso das Comissões de Assistência Social, que ficou com Eliana Dadalto (PTC); Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, com José Carlos Nunes (PT); Ciência e Tecnologia, com o deputado Sérgio Majeski (PSDB), Cultura e Comunicação Social, deputado Marcos Bruno (PRTB); Infraestrutura, com Edson Magalhães (DEM); Proteção ao Meio Ambiente, Rafael Favatto (PEN), e Turismo e Desporto, com Amaro Neto (PPS). Os deputados novatos também marcaram presença na vice-liderança de nove das comissões. Padre Honório (PT) ocupa o cargo de vice em três colegiados.

Embora tenha assumido a presidência da Comissão de Cidadania e dos Direitos Humanos, há rumores de que José Carlos Nunes deixe a Assembleia Legislativa em breve para atuar na equipe do Executivo Estadual. As informações são de que ele pode assumir a Secretaria de Trabalho e Emprego, caso ela seja criada pelo governador Paulo Hartung (PMDB). O colegiado que Nunes assume a partir desta quarta-feira ficaria com o seu atual vice e colega de partido Padre Honório.

A Comissão de Educação ficaria com Guerino Zanon (PMDB), mas o parlamentar abriu mão da presidência para cedê-la à colega de partido Luzia Toledo. Sem dar explicações, ele não compôs nenhuma outra comissão, o que nos bastidores é visto como um sinal de que ele também deve deixar a Casa para atuar no Executivo. Especula-se que ele assuma a Secretaria Estadual de Esportes.

A indicação dos membros dos colegiados, entre efetivos e suplentes, foi acordado previamente pelos deputados que formaram um bloco parlamentar, agrupando os 17 partidos representados na Casa. Tudo foi coordenado por Rodrigo Coelho (PT), que foi eleito presidente da Comissão de Justiça, tida como a mais importante da Assembleia Legislativa.

As comissões permanentes são responsáveis por analisar previamente os projetos protocolados no Legislativo, emitir e votar parecer pela aprovação ou rejeição das proposições. O relato de cada colegiado é levado em consideração durante a votação das propostas pelo Plenário.