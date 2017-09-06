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Assembleia Legislativa deve extinguir 6 mil normas antigas em desuso

Para deputados, medida vai garantir segurança jurídica no Estado

Publicado em 06 de Setembro de 2017 às 14:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 set 2017 às 14:10
Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deve extinguir cerca de 6 mil normas antigas, que inclui leis ordinárias, complementares, decretos legislativos, resoluções e emendas à Constituição Estadual.
Os deputados estaduais aprovaram nesta semana um Projeto de Resolução, que tem como finalidade regulamentar o Revisa Ales, projeto da Casa voltado para a análise técnica de mais de 17 mil normas existentes desde 1947 com o objetivo de acabar com leis que estejam em desuso no Estado.
Assembleia Legislativa deve extinguir 6 mil normas antigas em desuso
Entre as normas que podem ser extintas estão a isenção de taxa rodoviária para circulação de carroças no perímetro urbano, uma lei de 1956 que autoriza o Estado a fazer acordo com empresa de energia elétrica para extensão das linhas de bondes até Cariacica, na região da Grande Vitória. Outra norma que deve ser derrubada é a possibilidade do governador do Estado determinar a quantidade de vereadores em cada município do Espírito Santo, o que contraria a Constituição Federal.
O presidente da casa, o deputado estadual Erick Musso (PMDB) avalia que a mudança é inovadora. "Entendemos que muitas das leis são desconhecidas, ineficientes e ineficazes, sem aplicabilidade e sem fiscalização. O nosso intuito é reorganizar a legislação capixaba", comenta. O deputado Marcelo Santos, também do PMDB, vai coordenar o "Revisa Ales". Ele diz que a medida vai gerar economia aos cofres do Estado.
"Nós vamos garantir segurança jurídica para o conjunto dos poderes constituídos. Quando você argui a inconstitucionalidade de uma norma, você gera uma despesa para o Estado. Ao provocar o Tribunal de Justiça, por exemplo, você vai movimentar um juiz, os servidores, o oficial de Justiça", acrescenta o parlamentar.
O prazo para a conclusão do trabalho é de um ano. A análise das leis vai contar com a participação de representantes de órgãos públicos, como o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, e de entidades civis, como a Câmara de Dirigentes Lojistas e a Federação das Indústrias do Espirito Santo (Findes).

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