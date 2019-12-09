Assembleia do ES anula eleição antecipada da Mesa Diretora

Assembleia Legislativa realiza eleição da Mesa Diretora, após aprovação da emenda que permite antecipar o pleito Crédito: Tati Beling

Cinco dias depois do anúncio da anulação da eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021-2023, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo publicou nesta segunda-feira (9) o decreto oficializando a desistência dos deputados estaduais eleitos no pleito. A emenda constitucional que permite a eleição antecipada do comando da Casa continua valendo.

O ato - assinado pelo presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos) - diz que a nova eleição deverá ser realizada após publicação da convocação no Diário do Poder Legislativo e num intervalo de, no mínimo, três sessões ordinárias entre a designação e o pleito.

O decreto atende a uma das críticas feitas pela base governista no Legislativo, que alegou não ter conseguido montar uma chapa entre a convocação das eleições, feita às 9h da sessão do dia 27 de novembro, e o início da votação, às 9h20 do mesmo dia.

A emenda à Constituição que permitiu a antecipação da eleição da Mesa Diretora não prevê data e nem especifica um prazo mínimo para inscrição de chapas. No texto consta apenas que o pleito deve acontecer "em data e hora previamente designadas pelo presidente da Assembleia Legislativa".

A seccional do Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) questiona, na Justiça Federal, a legalidade da emenda, já que, segundo o presidente da entidade, José Carlos Rizk Filho, houve uma falha jurídica quando o Legislativo criou uma comissão especial para analisar o tema. De acordo com o Regimento Interno da Assembleia, as comissões só podem ser criadas para assuntos que interessem o Estado ou a população. Para a Ordem, a antecipação da eleição não se enquadraria nesta categoria.