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Reportagem especial

Assédio sexual no futebol capixaba transforma sonhos em pesadelo

Ouça a série especial "Abuso sexual assombra o futebol capixaba"

Publicado em 03 de Julho de 2017 às 13:09

Publicado em 

03 jul 2017 às 13:09
Futebol capixaba tem casos de abuso sexual contra jovens atletas Crédito: GazetaOnline
Ouça a série especial dos jornalistas Eduardo Dias, André Rodrigues e Natália Bourguignon: histórias de meninos das categorias de base que sofrem assédio sexual. Em Vila Velha, um treinador foi preso após denúncias e, agora, o caso corre sob sigilo na Justiça. Nesta reportagem, você acompanha também os impactos psicológicos que acompanham as vítimas.
ESPECIAL 1 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL INOCÊNCIA PERDIDA NO FUTEBOL - 5.28s - 03-07-17
Na segunda reportagem "Abuso sexual assombra o futebol capixaba", vamos acompanhar como as famílias das crianças podem ficar atentas aos sinais de que elas podem estar sofrendo algum tipo de abuso ou abordagem constrangedora e também como fazer denúncias. A reportagem é de Eduardo Dias, André Rodrigues e Natália Bourguignon.
ESPECIAL 2 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL SINAIS PODEM SER DECIFRADOS - 3.59s - 03-07-17
 Na terceira reportagem da série, acompanhe detalhes do relato de um estudante de educação física que sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. O motivo para ele ter interrompido a carreira no esporte foi uma tentativa de abuso sexual. 
ESPECIAL 3 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL NÃO É TARDE PARA DENUNCIAR - 4.24s - 03-07-17
Na quarta reportagem mostra que os relatos de abuso sexual não são novidades e acontecem em todo o país. Jogadores e ex-jogadores ouvidos pela reportagem de Andre Rodrigues, Eduardo Dias e Natalia Bourguignon apontam que o assunto é pouco debatido.
ESPECIAL 4 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL PROBLEMA NACIONAL - abusos ocorrem em todo país - 5.22s - 03-07-17
Ouça agora, na última reportagem, os detalhes da história de um ex-goleiro, que apesar de não ter sido vítima de abuso sexual na trajetória dele, decidiu por fazer palestras alertando sobre a necessidade de que os abusos sejam extintos do futebol.
ESPECIAL 5 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL - ESTRATÉGIA PARA COMBATER O ASSÉDIO SEXUAL - 4.11s - 05-07-17.mp3

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