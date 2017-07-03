Assédio sexual no futebol capixaba transforma sonhos em pesadelo

Futebol capixaba tem casos de abuso sexual contra jovens atletas Crédito: GazetaOnline

Ouça a série especial dos jornalistas Eduardo Dias, André Rodrigues e Natália Bourguignon: histórias de meninos das categorias de base que sofrem assédio sexual. Em Vila Velha, um treinador foi preso após denúncias e, agora, o caso corre sob sigilo na Justiça. Nesta reportagem, você acompanha também os impactos psicológicos que acompanham as vítimas.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL 1 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL INOCÊNCIA PERDIDA NO FUTEBOL - 5.28s - 03-07-17

Na segunda reportagem "Abuso sexual assombra o futebol capixaba", vamos acompanhar como as famílias das crianças podem ficar atentas aos sinais de que elas podem estar sofrendo algum tipo de abuso ou abordagem constrangedora e também como fazer denúncias. A reportagem é de Eduardo Dias, André Rodrigues e Natália Bourguignon.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL 2 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL SINAIS PODEM SER DECIFRADOS - 3.59s - 03-07-17

Na terceira reportagem da série, acompanhe detalhes do relato de um estudante de educação física que sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. O motivo para ele ter interrompido a carreira no esporte foi uma tentativa de abuso sexual.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL 3 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL NÃO É TARDE PARA DENUNCIAR - 4.24s - 03-07-17

Na quarta reportagem mostra que os relatos de abuso sexual não são novidades e acontecem em todo o país. Jogadores e ex-jogadores ouvidos pela reportagem de Andre Rodrigues, Eduardo Dias e Natalia Bourguignon apontam que o assunto é pouco debatido.

Your browser does not support the audio element. ESPECIAL 4 - EDUARDO DIAS - ABUSO SEXUAL PROBLEMA NACIONAL - abusos ocorrem em todo país - 5.22s - 03-07-17

Ouça agora, na última reportagem, os detalhes da história de um ex-goleiro, que apesar de não ter sido vítima de abuso sexual na trajetória dele, decidiu por fazer palestras alertando sobre a necessidade de que os abusos sejam extintos do futebol.