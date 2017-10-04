Assassino de universitária é condenado a 20 anos de prisão

Luiza Mariano da Silva foi encontrada morta dentro do banheiro de uma lavanderia em Itapoã, Vila Velha Crédito: Arquivo/A GAZETA

O assassino da universitária Luiza Mariano da Silva, de 23 anos, morta na lavanderia onde trabalhava, em Itapoã, Vila Velha, foi condenado a 20 anos de prisão. A audiência de instrução e julgamento aconteceu na tarde desta quarta-feira (04), no Fórum da cidade. Leandro Matheus Marins, de 28 anos, confessou o crime para o juiz e detalhou a dinâmica do assassinato. Ele foi condenado por latrocínio (roubo seguido de morte). A sentença será cumprida em regime fechado.

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De acordo com o advogado da família de Luíza, Waldir Loureiro, os pais da jovem ficaram aliviados com a sentença. “A família está satisfeita. A própria assistência de acusação já esperava que a pena seria essa. Nós já havíamos discutido isso anteriormente com a família porque o acusado era primário e tinha bons antecedentes”, explicou.

Antes do início da audiência, bastante emocionado, o pai da jovem, o comerciante Paulo Gomes da Silva, ressaltou que a única coisa que a família queria era sair do Fórum com a certeza de que Leandro iria pagar pelo crime.

“É muito duro perder uma filha nessas condições, ela trabalhava, estudava e um cara desse chega e tira a vida dela, sem motivo nenhum. Ela nunca fez nada, era um anjo, mas esse monstro fez essa covardia. Eu peço Justiça para outros pais não passarem o que nós estamos passando”, disse.

Luíza foi encontrada morta na lavanderia onde trabalhava, no dia 29 de junho deste ano. Leandro foi preso uma semana depois e confessou o crime. Ele é casado com uma ex-funcionária da loja e disse que foi até a lavanderia cobrar uma dívida do proprietário, referente a verba rescisória. Como a jovem não quis passar o telefone do dono da lavanderia por duas vezes, ele estrangulou Luíza dentro do banheiro com o fio do ventilador.