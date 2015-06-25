Assassino de Ademar Cunha é condenado a 30 anos

O assassino do empresário Ademar Cunha foi condenado a 30 anos e oito meses de prisão, por latrocínio - crime de roubo seguido de morte. Dione Lima, 24 anos, foi preso em casa, nesta quarta-feira (24), no bairro Oriente, em Cariacica. O empresário do ramo de esportes, de 72 anos, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto, no dia 2 de dezembro de 2012, no bairro Campo Grande, em Cariacica. A condenação na Justiça saiu no dia 15 deste mês.Na ocasião, a polícia informou que Ademar saia do carro quando foi abordado por um homem armado. Ele reagiu ao assalto e acabou ferido na barriga. Cunha foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

Em maio de 2013 Dione foi preso durante uma operação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), no bairro Carapina, na Serra. Ele já tinha sido preso antes por roubo, receptação de veículo e homicídio. Na ocasião o acusado confessou que havia atirado em Cunha.

Dois meses depois Dione conseguiu um alvará de soltura e estava em liberdade. De acordo com o secretário de Segurança, André Garcia, a prisão e a condenação do assassino de Ademar Cunha é uma resposta para a família.

“Desde que aconteceu essa tragédia estávamos preocupados em dar uma resposta rápida, como acontece com todas as outras mortes no Estado. Não é por acaso que temos aumentado nossa taxa de prisões e resolutividade de inquéritos de homicídios. A nossa preocupação constante é retirar de circulação esses indivíduos”, declarou à Rádio CBN Vitória.

O delegado Júlio César Oliveira Silva, chefe da Superintendência de Polícia Prisional (SPP), diz que toda uma logística foi montada durante a madrugada desta quarta para que Dione fosse preso antes de ter conhecimento do julgamento.

“Colocamos quatro equipes experientes para efetuar a prisão para não colocar em risco a segurança do preso e nem das equipes dos policiais. Como o cerco foi muito bem organizado, pegamos ele praticamente de surpresa, ele estava acordando, não esboçou nenhuma reação e trouxemos ele à Polícia Civil”, disse.