Assassinatos aumentam 35% no Espírito Santo

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Guilherme Ferrari A Gazeta

O número de homicídios no Espírito Santo aumentou 35% nos quatro primeiros meses de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados do Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol), 582 pessoas foram assassinadas entre janeiro e abril deste ano, enquanto 431 mortes violentas foram registradas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) no primeiro quadrimestre de 2016.

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O aumento no número de crimes ocorreu, principalmente, por conta do mês de fevereiro, quando 229 pessoas foram mortas. Essa quantidade de assassinatos é superior aos dois primeiros meses de 2016 somados. Fevereiro foi justamento o mês em que houve a paralisação da Polícia Militar, quando o índice de crimes subiu assustadoramente no Espírito Santo.

Em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (9), o secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou que a expectativa já era de aumento de casos por conta do mês de fevereiro. “Nós passamos praticamente um mês, 21 dias, com prestação de serviço de policiamento ostensivo prejudicado. Isso tem reflexo nas estatísticas e contamina os resultados”, disse.

AUMENTO EM MARÇO E ABRIL

Apesar de o secretário também afirmar que, se não fosse por causa do mês de fevereiro, a tendência era de que os números fossem inferiores aos do ano passado, os meses de março e abril também apresentam taxas maiores que as dos mesmos meses de 2016.