No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que combatia o crime organizado no Estado, foi assassinado com três tiros quando chegava a uma academia, em Vila Velha. Mais de uma década depois, dos 10 acusados do crime, oito foram julgados e considerados culpados, o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, foi absolvido e o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira ainda será julgado.
Há 14 anos, o pai do juiz Alexandre, o advogado Alexandre Martins de Castro, luta para que todos os acusados sejam julgados pela morte do filho dele. Alexandre Martins afirma que só vai descansar quando a justiça for feita por completo. “A partir do dia seguinte (da morte) eu já estava querendo que o fato fosse apurado, como foi, e os acusados fossem julgados, como foram, menos um. Isso que me deixa desconfortável”, disse à Rádio CBN.
Leopoldo já foi pronunciado para ir a júri popular, mas a defesa apresentou recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, por isso, o julgamento ainda não tem data para acontecer. O Ministério Público Estadual (MP-ES) destacou que durante os processos, mais de 100 pessoas foram ouvidas e oito réus condenados.
Assassinato de juiz Alexandre completa 14 anos
Disse também que para acompanhar o caso, foi designado alguns de seus mais especializados membros. O MP-ES esclareceu que nunca deixou de participar de ato de sua atribuição, protelou sua atuação ou descumpriu injustificadamente com seus deveres funcionais.
Por telefone, Antônio Leopoldo afirmou que não tem culpa na morte do juiz Alexandre. Disse também que ele recorre na Justiça para provar que é inocente.