Assassinato de juiz Alexandre completa 14 anos

No dia 24 de março de 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que combatia o crime organizado no Estado, foi assassinado com três tiros quando chegava a uma academia, em Vila Velha. Mais de uma década depois, dos 10 acusados do crime, oito foram julgados e considerados culpados, o ex-policial civil Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calú, foi absolvido e o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira ainda será julgado.

Há 14 anos, o pai do juiz Alexandre, o advogado Alexandre Martins de Castro, luta para que todos os acusados sejam julgados pela morte do filho dele. Alexandre Martins afirma que só vai descansar quando a justiça for feita por completo. “A partir do dia seguinte (da morte) eu já estava querendo que o fato fosse apurado, como foi, e os acusados fossem julgados, como foram, menos um. Isso que me deixa desconfortável”, disse à Rádio CBN.

Leopoldo já foi pronunciado para ir a júri popular, mas a defesa apresentou recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, por isso, o julgamento ainda não tem data para acontecer. O Ministério Público Estadual (MP-ES) destacou que durante os processos, mais de 100 pessoas foram ouvidas e oito réus condenados.

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Disse também que para acompanhar o caso, foi designado alguns de seus mais especializados membros. O MP-ES esclareceu que nunca deixou de participar de ato de sua atribuição, protelou sua atuação ou descumpriu injustificadamente com seus deveres funcionais.