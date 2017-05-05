Assaltos em Jardim da Penha crescem e população pede socorro

Assaltos em plena luz do dia, roubos em residências e condomínios e insegurança à noite. Essa tem sido a realidade de moradores de Jardim da Penha, em Vitória. Segundo a associação de moradores, vários ofícios foram enviados à Polícia Militar reclamando sobre a situação. Os moradores dizem que não obtém respostas. A PM, no entanto, afirma que tem chamado líderes comunitários para reuniões. Uma padaria chegou a fechar após sofrer nove assaltos em apenas um ano.

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De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Fabrício Pancotto, regiões como a Ponte Ayrton Senna, a Rua do Canal, e várias praças ficam perigosas após às 19 horas. “A gente tem medo de andar a pé à noite pelas pontes que dão acessos aos bairros e algumas ruas. São sensações de insegurança que atrapalha a nossa vida”, acrescentou.

Os moradores do bairro também reclamam que não veem policiamento nas ruas frequentemente. Segundo Fabrício, alguns crimes estão acontecendo pela manhã e até ele mesmo foi assaltado. “São vários casos de pessoas esperando para trabalhar ou ir à aula. Para uma moto com duas pessoas, o carona rende as pessoas. Levaram meu relógio e vários pertences. Sem contar que usam a violência”, lamentou.