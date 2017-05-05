Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança

Assaltos em Jardim da Penha crescem e população pede socorro

Uma padaria do bairro chegou a fechar após sofrer nove assaltos em apenas um ano

Publicado em 05 de Maio de 2017 às 14:53

Publicado em 

05 mai 2017 às 14:53
Assaltos em plena luz do dia, roubos em residências e condomínios e insegurança à noite. Essa tem sido a realidade de moradores de Jardim da Penha, em Vitória. Segundo a associação de moradores, vários ofícios foram enviados à Polícia Militar reclamando sobre a situação. Os moradores dizem que não obtém respostas. A PM, no entanto, afirma que tem chamado líderes comunitários para reuniões. Uma padaria chegou a fechar após sofrer nove assaltos em apenas um ano.
3754 - Kaique Dias - Assaltos em Jardim da Penha crescem e população pede socorro - 1.46s - 05-05-17
De acordo com o presidente da Associação de Moradores de Jardim da Penha, Fabrício Pancotto, regiões como a Ponte Ayrton Senna, a Rua do Canal, e várias praças ficam perigosas após às 19 horas. “A gente tem medo de andar a pé à noite pelas pontes que dão acessos aos bairros e algumas ruas. São sensações de insegurança que atrapalha a nossa vida”, acrescentou.
Os moradores do bairro também reclamam que não veem policiamento nas ruas frequentemente. Segundo Fabrício, alguns crimes estão acontecendo pela manhã e até ele mesmo foi assaltado. “São vários casos de pessoas esperando para trabalhar ou ir à aula. Para uma moto com duas pessoas, o carona rende as pessoas. Levaram meu relógio e vários pertences. Sem contar que usam a violência”, lamentou.
A PM, por meio de nota, informou que está presente na região com a 12ª Companhia Independente. De acordo com os líderes comunitários, os líderes comunitários participarão na gestão estratégica do policiamento. A nota explica que líderes foram convidados para encontros mensais entre a PM e as lideranças comunitárias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados