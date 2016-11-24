Os moradores do bairro Jardim Camburi, em Vitória, implantaram um “assaltômetro”, para mensurar a quantidade de crimes que ocorrem na região. De janeiro até esta quinta-feira (24), o mural, que foi instalado ao lado do Batalhão da Polícia Militar, já registra 507 ocorrências envolvendo assaltos no bairro.

O placar foi idealizado pelo movimento "Jardim Camburi Merece Mais" e tem como objetivo chamar a atenção das autoridades para os crimes que vêm tendo aumento na região. Somente no mês de novembro, já são 46 assaltos registrados na localidade. Segundo Evandro Figueiredo, responsável pela instalação do “assaltômetro”, todos os meses, os moradores se reúnem com a patrulha da comunidade para tratar sobre a segurança.

Your browser does not support the audio element. Assaltômetro implantado em Jardim Camburi já registra mais de 500 ocorrências

O medo constante fez com que a cabeleireira Sandra Bara, 33, deixasse as portas do salão sempre trancadas com chave para evitar assaltos. “Eu sempre escuto os moradores falando de roubos constantes e também acompanhamos essas situações na mídia, por isso, mantenho minha porta sempre fechada”, relata.

Moradora do bairro, Vanuza Souza, 27, comenta que sempre toma algumas precauções dentro dos ônibus, como evitar deixar os objetos de valor a vista. “Eles roubam até cachorros que tem valor de mercado. Idosas também devem ter cuidado especial”, conta.

No primeiro semestre deste ano, um levantamento feito por A Gazeta, com base em dados oficiais, mostrou que cinco bairros – alguns em áreas nobres – são os que têm mais registros de crimes contra o patrimônio em Vitória. São locais onde foram registrados 46% das ocorrências de roubos e furtos, em comércios, residências ou condomínios e também com vítimas que circulam pelas vias públicas.

Juntos eles reúnem 30% da população e também concentram a maior parte do comércio, atraindo um grande número de pessoas. São eles: Jardim da Penha, Jardim Camburi, Praia do Canto, Centro e Enseada do Suá. Quase a metade das ocorrências contra o patrimônio, segundo o relatório, referem-se a furtos em comércio (19%), furtos em residência ou condomínio (9%), roubos a comércio (9%) e furtos em veículo (8%).

Outro lado