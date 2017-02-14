Assalto no Convento pode ter participação de funcionários, suspeita polícia

A Polícia Civil investiga se um assalto ao Convento da Penha, na segunda-feira (13) tem participação de funcionários ligados ao santuário religioso. Isso porque os dois suspeitos conheciam bem a dinâmica de funcionamento do local, além das saídas. Os criminosos agrediram o Frei Pedro Engel, de 80 anos, que passa bem, apesar das escoriações.

As imagens divulgadas pela polícia mostram os dois homens deixando capacetes na lanchonete que fica no Campinho. Eles subiram por volta de 15h50, quando estava terminando uma missa.

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Um deles chegou a fingir que estava rezando em uma sala, enquanto outro deu um golpe de gravata quando o frei chegou. Antes de amarrar o frei com uma fita, os criminosos o arrastaram, machucando o religioso.

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Segundo o delegado Marcelo Nolasco, responsável pela investigação, nas imagens, é possível ver que um dos suspeitos pegou os capacetes na lanchonete e desceu pela estrada, enquanto o outro passou pela trilha e foi pego pelo motociclista no meio do caminho.

Pena maior

O delegado destaca que por ser um crime contra uma pessoa idosa, os criminosos podem ter a pena ampliada quando foram encontrados. “Todo crime é reprovável, mas esse nos causa uma aversão muito maior. É um crime contra um religioso, uma pessoa que só se dedica a Deus e o próximo. Nos deixa revoltados e indignados”, acrescentou.