A Polícia Civil divulgou nesta sexta-feira (16) as imagens dos suspeitos pelo assalto com reféns em um hotel da Praia do Canto, Vitória. O assalto aconteceu no dia 08 de janeiro. De acordo com as imagens de videomonitoramento do hotel e das ruas, dois homens entraram no hotel, foram até o quarto do casal de turistas no décimo andar e roubaram dois anéis de safira, um notebook, R$ 4 mil e cartões de crédito. Para a polícia, a dupla teve ajuda de algum funcionário do hotel.De acordo com o delegado Tarciso Otoni, da Delegacia Patrimonial, os dois homens não chegaram juntos no hotel para não levantar suspeita. Às 12h07 entrou o primeiro suspeito, dois minutos depois, o outro. Eles subiram até o quarto do turista de Portugal e da mulher que reside no Ceará em elevadores diferentes.

Your browser does not support the audio element. Assaltantes tinham informações privilegiadas, diz polícia ao divulgar imagens dos suspeitos de invadir hotel em Vitória

“Toda investigação aponta, neste momento, que eles tinham informações privilegiadas. Eles caminharam desde o Shopping Vitória até o hotel a pé. Primeiro entrou um suspeito, depois o outro, foram direto ao décimo andar, onde era o quarto das vítimas, cometeram o crime e saíram da mesma maneira: sem chamar atenção”, contou à Rádio CBN.

Para entrar no quarto, os suspeitos utilizaram uma chave que abre todos os apartamentos do hotel. Mais um indício de que os ladrões tinham a ajuda de alguém do prédio, segundo o delegado.

“Os quartos registram através de um cartão magnético a entrada de cada hóspede. Verificamos pela investigação que os suspeitos não entraram utilizando o cartão. Descobrimos que o hotel possui chave manual na ausência da utilização desse sistema eletrônico. Acreditamos que eles entraram por meio desta chave”, afirmou.

De acordo com o delegado, houve falhas na segurança do hotel. “O que a polícia apurou até o momento é que faltou, talvez, o hotel fazer um filtro de quem sobe e desce dos andares. Como vocês puderam ver, qualquer pessoa entrava e saia com a maior facilidade”, disse.

Segundo delegado Tarcísio, 18 câmeras foram analisadas, somando mais de 100 horas de gravação. Nenhum suspeito foi preso até o momento. A polícia acredita que com a divulgação das imagens, as pessoas devem denunciar os assaltantes.