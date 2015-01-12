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LADRÕES A BORDO DE AUTOMÓVEL NA CAPITAL

Assaltantes em carro branco fazem vítimas em Jardim da Penha, em Vitória

Segundo vítimas que foram abordadas pelos criminosos, dois homens armados aguardam em um veículo Palio branco, que fica estacionado, até que alguém se aproxime, para cometerem os roubos

Publicado em 12 de Janeiro de 2015 às 17:04

Publicado em 

12 jan 2015 às 17:04
Relatos de assaltos cometidos por bandidos em um carro branco têm assustado os moradores de Jardim da Penha, em Vitória. Segundo vítimas que foram abordadas pelos criminosos, dois homens armados aguardam em um veículo Palio branco, que fica estacionado, até que alguém se aproxime. Neste momento, eles anunciam o assalto.Uma dessas vítimas, que preferiu não se identificar, foi assaltada com uma amiga na madrugada deste domingo (11). As amigas voltavam para casa, após estarem em um quiosque na praia e foram surpreendidas na Rua Doutor Antônio Basílio. As vítimas estavam a pé.
Assaltantes em carro branco fazem vítimas em Jardim da Penha, em Vitória

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