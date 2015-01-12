Assaltantes em carro branco fazem vítimas em Jardim da Penha, em Vitória

Relatos de assaltos cometidos por bandidos em um carro branco têm assustado os moradores de Jardim da Penha, em Vitória. Segundo vítimas que foram abordadas pelos criminosos, dois homens armados aguardam em um veículo Palio branco, que fica estacionado, até que alguém se aproxime. Neste momento, eles anunciam o assalto.Uma dessas vítimas, que preferiu não se identificar, foi assaltada com uma amiga na madrugada deste domingo (11). As amigas voltavam para casa, após estarem em um quiosque na praia e foram surpreendidas na Rua Doutor Antônio Basílio. As vítimas estavam a pé.