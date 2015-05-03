Asma atinge 10% da população brasileira e crises ficam mais frequentes com as mudanças de temperatura

Populações que vivem em centro urbanos estão mais suscetíveis a aparição da doença devido a grande quantidade de poeira e geração de partículas sólidas que ficam suspensas no ar. A poluição provocada pela grande circulações de veículos, poucas áreas verdes, grande quantidade de obras e as queimadas provocadas em vegetações próximas da cidade, são fatores que agravam ou revelam a asma, alerta o otorrinolaringologista, Giuliano Ruschi. "Tudo isso aí contribui. A população urbana é mais suscetível a manifestação da asma por causa desses fatores. Ela pode se manifestar na infância, que é mais comum, na adolescência, já na vida adulta. E, em casos mais raros, até em idosos. A maioria das vezes, ela está ligada a esses fatores", explicou.Os sintomas mais comuns da doença são crises de tosse, geralmente seca. Mas, ela pode ser produtiva, com algum tipo de secreção. Em alguns casos, o paciente tem sensação de falta de ar e um chiado no peito quando respira, segundo explicou o especialista. O médico explica que além da sensibilidade às variações do clima, o paciente deve realizar o controle do ambiente em que vive. "Ou seja, é ter atenção com o ambiente que o paciente está inserido. Poeira doméstica, o quarto que o paciente dorme, principalmente. Atenção à presença de almofadas, bichos de pelúcia, cortina muito próxima da cama, tapete, tudo que possa acumular poeira. A gente sabe que o ácaro está presente onde existe poeira doméstica e ele é um grande fator de irritação desencadeador da asma", esclarece.