As regras para passeio com animais nas praias da Grande Vitória

A aposentada Bernadete Bona afirma que o cachorro Fred sempre toma um banho reforçado depois de o passeio na praia. Crédito: José Carlos Schaeffer

Durante o verão, as praias ficam lotadas de moradores e turistas que aproveitam para caminhar ou para o lazer. E aqueles que são tutores de pets também usam esse espaço para um passeio, mas todos devem estar atentos às regras de cada município. Na Grande Vitória, por exemplo, algumas prefeituras proíbem a presença de animais nas praias, enquanto outras tem normas e fiscalização.

É o caso de Vitória. Na Capital, não é proibida a circulação de animais pela praia, no entanto, o Artigo 10 da Lei Municipal 8.121/2011 diz que “todo animal ao ser conduzido em vias e logradouros públicos deve obrigatoriamente usar coleiras e guias adequadas ao seu tamanho e porte, além de ser conduzido por pessoa com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal". O responsável do animal que desrespeitar a norma pode ser multado em até R$ 100,00 no município. Já aqueles que se sentirem em risco, podem fazer denúncia pelo Fala Vitória 156.

Your browser does not support the audio element. Animais proibidos em algumas praias e liberados em outras na Grande Vitória

Na Serra, apesar de não haver proibição, a Vigilância Ambiental em Saúde recomenda que os donos não levem os animais de estimação para a areia e água do mar. E ressalta que os pets devem ser conduzidos em coleiras e não podem oferecer riscos. Quem se sentir risco pode formalizar a denúncia pelo telefone (27) 3291-5209.

REGRAS

Em Vila Velha e Guarapari, por onde circulam milhares de turistas nesta época do ano, é proibida a presença de animais na areia e na água. No município canela-verde, a prefeitura informa que existem placas ao longo da orla com o aviso, e ressalta que os cães devem ser mantidos longe da areia e da água do mar. Diz ainda que durante o verão a fiscalização é intensificada e que denúncias podem ser feitas pelo telefone da Ouvidoria, no número 162.

Em Guarapari, a proibição já virou lei. O artigo 17 da Lei Municipal Nº 3804/2014 prevê que "é expressamente proibida a presença de cães e gatos, a qualquer título, nas faixas de praias existentes dentro dos limites territoriais do Município, assim como de caixas de areia de acesso ao público". A prefeitura informou ainda que é feito um controle da população de animais na cidade, em que os animais de rua são capturados, esterilizados e devolvidos ao mesmo local. O recolhimento de animais é realizado 3 vezes por semana e, desde o início do projeto, em 2016, já foram castrados aproximadamente 2 mil animais.

CUIDADOS

Em praias onde é permitida a presença dos animais, alguns cuidados são necessários para a boa estadia dos bichinhos de estimação. A veterinária Joana Tebaldi lista motivos que exigem a atenção dos donos.

“Primeiro tem que ver a questão do horário. Até às 9h da manhã e depois só a partir das 17h, que é quando o sol está menos forte. Mesmo assim, antes de vir, tem que botar o pé no chão e na areia para ver se não está quente o suficiente para queimar as patinhas”, destaca.

A veterinária Joana Tebaldi destaca cuidados a serem tomados por donos de animais nas praias Crédito: José Carlos Schaeffer

Para os aproveitam a areia e o mar com os animais, é preciso atenção na volta para casa. O banho tem que ser reforçado, para tirar as chances de possíveis doenças no bichinho.

“Quanto a água do mar o principal cuidado é depois, quando o animal está indo para casa. Tem que dar banho com shampoo para poder tirar a água salgada e precisa secar bem para não causar fungos e bactérias na pele”, destacou.

BOM EXEMPLO

A reportagem conversou com tutores de animais na praia de Camburi, em Vitória. Quem tem costume de passear com os bichinhos, tem ciência dos riscos e já se previnem com os cuidados necessários.

A técnica em eletrotécnica Jéssica Avila, 25, passeia com frequência com sua cachorrinha da raça Shitzu, Kopi. Ela, sabendo dos perigos do sol e do calor, caminha com o animal bem cedo, por volta das 6h. A água está sempre junto para manter o bichinho bem hidratado.

“Eu sempre trago a garrafinha de água, alguns dias dou água de coco. Fico cuidando muito da temperatura. Se eu vejo que o chão está começando a ficar quente, eu já pego ela no colo, não deixo ela pisando porque é delicada a patinha, pode machucar”, disse.

A técnica em Eletrotécnica Jéssica Ávila hidratando sua cachorrinha Kopi. Crédito: José Carlos Schaeffer

A aposentada Bernadete Bona, 60, diz que o banho no cachorro Fred é certeza após os passeios na praia. Ela explica que o cuidado é para manter a saúde do animal.

“Para evitar qualquer bactéria que possa ter pego. (Uso) um shampoo que protege, eu uso isso”, completou.

O estudante João Victor Favoretti, 21, afirma que alguns tutores não respeitam as normas na capital. Segundo ele, muitos não recolhem os dejetos dos animais.

O estudante João Victor Favoretti diz que alguns donos de animais não recolhem os dejetos na areia. Crédito: José Carlos Schaeffer

“O que me incomoda mais são as fezes e urina que os donos deixam que os animais façam na areia e próximo a água e não retiram”, afirmou.