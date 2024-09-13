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Eleições 2024

As propostas de Roberto Carlos (PT), Igor Elson (PL), Wilson Zon (Novo) e Bungenstab (PRTB) para Serra

Ouça a reportagem especial de Nadedja Calado com os candidatos

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 11:35

Publicado em 

13 set 2024 às 11:35
Professor Roberto Carlos, Igor Elson, Wylson Zon e Antonio Bungenstab, candidatos à Prefeitura da Serra nas Eleições 2024
Professor Roberto Carlos, Igor Elson, Wylson Zon e Antonio Bungenstab, candidatos à Prefeitura da Serra nas Eleições 2024 Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Trêes candidatos à Prefeitura da Serra participaram, esta semana, das entrevistas ao vivo realizadas por A Gazeta e CBN Vitória, com a oportunidade de expor suas propostas e esclarecer dúvidas do eleitorado. Para participar da sabatina, o candidato precisaria ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec/Quaest. Os três foram os que atingiram mais de 5% das intenções foram Audifax Barcelos (PP – 39%), Pablo Muribeca (Republicanos – 28%) e Weverson Meireles (PDT – 14%).
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registrarem, pelo menos, 1% das intenções de voto, participam de uma única reportagem de 5 minutos, veiculada na rádio CBN Vitória e no site A Gazeta, após a sabatina. Professor Roberto Carlos (PT) foi citado por 3%. Igor Elson (PL) e Wylson Zon (Novo) tiveram cada um 2% de intenções de votos e Antônio Bungenstab (PRTB), 1%.
Matéria com os candidatos da Serra que não participaram da sabatina

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