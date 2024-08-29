As propostas de Babá (PT), Gabriel Ruy (Mobiliza), Maurício Gorza (PSDB) e Nícolas Trancho (Psol)

Candidatos a prefeito de Vila Velha: Arnaldinho, Ramalho, Gabriel, Babá, Maurício e Nicolas Crédito: Divulgação

Quatro candidatos à Prefeitura de Vila Velha foram convidados pelo site A Gazeta e pela CBN Vitória a responderem por que merecem comandar a cidade e quais são as principais propostas de seus planos de governo.

Conforme as regras acordadas, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN. Arnaldinho Borgo, do Podemos, com 75%; e Coronel Ramalho, do PL, com 10%, já foram entrevistados.

Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, figurariam em uma reportagem. João Batista Babá, do PT, com 3%, Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto no cenário estimulado do levantamento, defendem suas candidaturas e suas propostas.