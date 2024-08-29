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Eleições 2024

As propostas de Babá (PT), Gabriel Ruy (Mobiliza), Maurício Gorza (PSDB) e Nícolas Trancho (Psol)

Ouça a reportagem especial de Nadedja Calado com os candidatos para prefeito em Vila Velha

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 11:47

Publicado em 

29 ago 2024 às 11:47
Candidatos a prefeito de Vila Velha: Arnaldinho, Ramalho, Gabriel, Babá, Maurício e Nicolas
Candidatos a prefeito de Vila Velha: Arnaldinho, Ramalho, Gabriel, Babá, Maurício e Nicolas Crédito: Divulgação
Quatro candidatos à Prefeitura de Vila Velha foram convidados pelo site A Gazeta e pela CBN Vitória a responderem por que merecem comandar a cidade e quais são as principais propostas de seus planos de governo.
Conforme as regras acordadas, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN. Arnaldinho Borgo, do Podemos, com 75%; e Coronel Ramalho, do PL, com 10%, já foram entrevistados.
Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, figurariam em uma reportagem. João Batista Babá, do PT, com 3%, Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto no cenário estimulado do levantamento, defendem suas candidaturas e suas propostas.
8275 - Nadedja Calado - João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho respondem por que querem comandar Vila Velha - 4.47s - 29-08-24.mp3

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