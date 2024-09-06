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Eleições 2024

As propostas de Assumção (PL) para a Prefeitura de Vitória

Ouça a reportagem especial de Nadedja Calado com o candidato

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 12:20

Publicado em 

06 set 2024 às 12:20
Capitão Assumção (PL) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleita prefeito
Capitão Assumção (PL) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleita prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Quatro candidatos à Prefeitura de Vitória participaram, esta semana, das entrevistas ao vivo realizadas por A Gazeta e CBN Vitória, com a oportunidade de expor suas propostas e esclarecer dúvidas do eleitorado. Para participar da sabatina, o candidato precisaria ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol). Segundo a pesquisa, Lorenzo Pazolini, atual prefeito e candidato à reeleição, tem 51% das intenções de voto.  João Coser, em segundo lugar na pesquisa, tem 17%, seguido de Luiz Paulo, que marcou 8% na pesquisa. Por fim, a série encerrou com a candidata Camila Valadão, que reuniu 7% das intenções de voto. 
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, participam de uma única entrevista de 5 minutos. No caso de Vitória, somente Assumção (PL) atingiu esse requisito, com 2% das intenções de voto. A reportagem completa você acompanha nesta sexta-feira (06). O candidato Du (Avante) não pontuou na pesquisa. 
Assumção comenta suas propostas para Vitória

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