As propostas de Assumção (PL) para a Prefeitura de Vitória

Quatro candidatos à Prefeitura de Vitória participaram, esta semana, das entrevistas ao vivo realizadas por A Gazeta e CBN Vitória, com a oportunidade de expor suas propostas e esclarecer dúvidas do eleitorado. Para participar da sabatina, o candidato precisaria ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Quaest. No levantamento divulgado na quarta-feira (28), superaram essa marca Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol). Segundo a pesquisa, Lorenzo Pazolini, atual prefeito e candidato à reeleição, tem 51% das intenções de voto. João Coser, em segundo lugar na pesquisa, tem 17%, seguido de Luiz Paulo, que marcou 8% na pesquisa. Por fim, a série encerrou com a candidata Camila Valadão, que reuniu 7% das intenções de voto.