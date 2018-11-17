As diferentes normas na Grande Vitória para presença de cães na praia

A professora Fabiana Loiola com a família na praia. Ao fundo, uma placa indicando a proibição de cachorros no local Crédito: Caíque Verli

Quando falamos sobre a permanência de cachorros nas praias da Grande Vitória, surgem muitas dúvidas sobre o que as prefeituras da região permitem aos proprietários de animais. Ouvinte da rádio CBN Vitória, a professora Fabiana Loiola sugeriu a reportagem depois que viu uma placa alertando sobre a proibição de cachorros na areia da Praia de Itapoã e mesmo assim alguns donos insistiam em passear com os animais.

"Encontramos dois cachorros na praia e daí a gente observou que tinha uma proibição de cães nas areias e nas águas e não vimos nada acontecer", comentou a professora, que diz ser a favor de reforçar a conscientização dos banhistas.

Em Vila Velha, a presença desses animais na areia e na água é proibida por lei. Quem descumprir está sujeito a multas, mas o secretário municipal de Meio Ambiente, José Vicente de Sá Pimentel, diz que a Prefeitura está investindo em educação, inclusive com a montagem de tendas nas praias durante o verão para informar os banhistas. Segundo ele, multar não é prioridade.

"É muito importante que as pessoas estejam alertas para isso, que o cachorro na praia está prejudicando a saúde do animal e pode prejudicar a saúde do seu filho. As fezes de cachorro podem causar o bicho geográfico, uma dermatite, doença que não é brincadeira", reforçou o secretário.

A própria filha de Fabiana, quando tinha quatro anos, teve a doença, que é uma infecção causada pelas larvas de parasitas que vivem no intestino dos cães e gatos.

Já em Vitória, não há nenhum impedimento legal para passear com os animais nesses locais. No entanto, há regras que devem ser cumpridas: os animais precisam de coleiras e guias adequadas ao tamanho e porte, além de ser conduzido por uma pessoa com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal.