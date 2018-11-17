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As diferentes normas na Grande Vitória para presença de cães na praia

Dúvida surgiu com ouvinte de Vila Velha, que encontrou uma placa de proibição na praia, mas mesmo assim havia animais passeando na areia

Publicado em 17 de Novembro de 2018 às 13:56

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

17 nov 2018 às 13:56
A professora Fabiana Loiola com a família na praia. Ao fundo, uma placa indicando a proibição de cachorros no local Crédito: Caíque Verli
Quando falamos sobre a permanência de cachorros nas praias da Grande Vitória, surgem muitas dúvidas sobre o que as prefeituras da região permitem aos proprietários de animais. Ouvinte da rádio CBN Vitória, a professora Fabiana Loiola sugeriu a reportagem depois que viu uma placa alertando sobre a proibição de cachorros na areia da Praia de Itapoã e mesmo assim alguns donos insistiam em passear com os animais.
"Encontramos dois cachorros na praia e daí a gente observou que tinha uma proibição de cães nas areias e nas águas e não vimos nada acontecer", comentou a professora, que diz ser a favor de reforçar a conscientização dos banhistas.
Em Vila Velha, a presença desses animais na areia e na água é proibida por lei. Quem descumprir está sujeito a multas, mas o secretário municipal de Meio Ambiente, José Vicente de Sá Pimentel, diz que a Prefeitura está investindo em educação, inclusive com a montagem de tendas nas praias durante o verão para informar os banhistas. Segundo ele, multar não é prioridade.
"É muito importante que as pessoas estejam alertas para isso, que o cachorro na praia está prejudicando a saúde do animal e pode prejudicar a saúde do seu filho. As fezes de cachorro podem causar o bicho geográfico, uma dermatite, doença que não é brincadeira", reforçou o secretário.
A própria filha de Fabiana, quando tinha quatro anos, teve a doença, que é uma infecção causada pelas larvas de parasitas que vivem no intestino dos cães e gatos. 
Já em Vitória, não há nenhum impedimento legal para passear com os animais nesses locais. No entanto, há regras que devem ser cumpridas: os animais precisam de coleiras e guias adequadas ao tamanho e porte, além de ser conduzido por uma pessoa com idade e força suficiente para controlar os movimentos do animal.
Na Serra, o Código de Posturas proíbe a permanência de cães soltos em áreas externas e a Vigilância Ambiental em Saúde recomenda que os donos não levem os animais de estimação para a areia e água da praia.

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