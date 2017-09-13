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Artigo de grupo da Ufes é publicado em revista internacional

O estudo foi capa da edição de 7 de setembro e lança uma nova teoria que explica a origem e evolução da vida marinha

Publicado em 13 de Setembro de 2017 às 16:20

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

13 set 2017 às 16:20
Publicação inglesa destaca artigo da Ufes Crédito: Reprodução
O artigo de um grupo de pesquisadores da Ufes sobre a cadeia de montanhas submarinas Vitória - Trindade, na costa capixaba, foi publicado na revista inglesa Nature, considerada como o mais importante periódico científico.
Artigo de grupo da Ufes é publicado em revista internacional
O estudo foi capa da edição de 7 de setembro e lança uma nova teoria para explicar a origem e evolução da vida marinha nesse ambiente. Ele foi desenvolvido pelo professor do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Ufes Jean-Christophe com alunos e ex-alunos dos programas de Biologia Animal e Oceanografia da Ufes.
Os pesquisadores descobriram que a maior parte das espécies endêmicas são pequenas, possuem capacidade de migração muito limitadas e se originaram recentemente. O artigo foi o texto principal da edição da revista inglesa.
Líder da pesquisa, Jean-Christophe comemorou a conquista e disse que estampar a capa da publicação é um sonho de qualquer pesquisador.
"É muito emocionante porque isso é uma coisa difícil de conseguir. É um sonho de todo mundo. E nós conseguimos. Nada vale isso", destacou.
Segundo o pesquisador, a Cadeia Vitória-Trindade representa um dos poucos ambientes marinhos do mundo onde é possível estudar os processos de evolução nos oceanos, devido a distribuição linear dos montes e ilhas da Cadeia e o isolamento da área.
"O fato de ser isolado faz com que seja menos impactado pelo homem. Facilita porque é um ambiente menos prejudicado pelo homem", explica.
A região, de rica biodiversidade, é alvo de pescarias ilegais de embarcações internacionais, o que é motivo de preocupação dos cientistas.
A Ufes conta com a parceria da Academia de Ciências da Califórnia e a Universidade da Califórnia Santa Cruz para a execução do projeto.
Os estudos foram conduzidos em estreita colaboração entre a Coordenação do Programa de Pesquisa Oceanográfica e Impactos Ambientais (COIAM/CNPq), a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) e a Marinha do Brasil. Outros recursos foram providenciados pela Fundação O Boticário à Associação Ambiental Voz da Natureza. A equipe precisou buscar capacitação com técnicas avançadas de mergulho e utilizar equipamentos específicos para explorar áreas até 85 metros de profundidade e a 900 km de distância da costa brasileira.

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