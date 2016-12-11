Mais de 30 artesãos, bandas de congo, escritores, entre outros artistas, reunidos para incrementar o potencial turístico do entorno do Convento da Penha, em Vila Velha. Foi lançado neste domingo (11) o projeto “Rua das Artes”, que além de ser mais uma opção de lazer para população, também é uma oportunidade para que artistas locais mostrem seus trabalhos para moradores e visitantes.

A artesã, Camila Favano, 44 anos, produz artigos religiosos há quatro anos e essa é a primeira vez que ela participa de uma feira. Apesar de não ser a única renda da família, o trabalho funciona como complemento. “Faço isso de coração e por devoção à Nossa Senhora da Penha. Transfiro esse amor para as peças que faço, por isso, as pessoas se encantam. Meu trabalho é movido a cor e tudo o que fazemos com carinho toca no coração do outro”, conta.

Your browser does not support the audio element. Artesãos incrementam potencial turístico do entorno do Convento da Penha

Regina Nunes, 53 anos, transforma casca de laranja em arte. O que antes iria para o lixo, se transforma em simpáticas caixinhas que podem ser usadas apenas como enfeite ou como suporte para guardar bijuterias e pequenos artefatos. “O diferencial de expor em uma feira é que tenho a oportunidade de mostrar para minha cidade o meu trabalho, já que em Vila Velha temos poucos locais de exposição de artesanato”, comenta.

As aquarelas de Jud Mattos, também ajudaram a colorir a Rua das Artes. Diversos produtos como lenços, echarpes e cangas contam com pinturas que representam a riqueza turística do Estado. “Temos que valorizar o que é nosso, toda essa riqueza que temos aqui e estamos abençoados aos pés do Convento da Penha”, relatou.