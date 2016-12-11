Mais de 30 artesãos, bandas de congo, escritores, entre outros artistas, reunidos para incrementar o potencial turístico do entorno do Convento da Penha, em Vila Velha. Foi lançado neste domingo (11) o projeto “Rua das Artes”, que além de ser mais uma opção de lazer para população, também é uma oportunidade para que artistas locais mostrem seus trabalhos para moradores e visitantes.
A artesã, Camila Favano, 44 anos, produz artigos religiosos há quatro anos e essa é a primeira vez que ela participa de uma feira. Apesar de não ser a única renda da família, o trabalho funciona como complemento. “Faço isso de coração e por devoção à Nossa Senhora da Penha. Transfiro esse amor para as peças que faço, por isso, as pessoas se encantam. Meu trabalho é movido a cor e tudo o que fazemos com carinho toca no coração do outro”, conta.
Artesãos incrementam potencial turístico do entorno do Convento da Penha
Regina Nunes, 53 anos, transforma casca de laranja em arte. O que antes iria para o lixo, se transforma em simpáticas caixinhas que podem ser usadas apenas como enfeite ou como suporte para guardar bijuterias e pequenos artefatos. “O diferencial de expor em uma feira é que tenho a oportunidade de mostrar para minha cidade o meu trabalho, já que em Vila Velha temos poucos locais de exposição de artesanato”, comenta.
As aquarelas de Jud Mattos, também ajudaram a colorir a Rua das Artes. Diversos produtos como lenços, echarpes e cangas contam com pinturas que representam a riqueza turística do Estado. “Temos que valorizar o que é nosso, toda essa riqueza que temos aqui e estamos abençoados aos pés do Convento da Penha”, relatou.
A Rua das Artes é composta por artesões e artistas plásticos de Vila Velha. O projeto é focado no desenvolvimento do turismo religioso e propagação da cultura capixaba. A expectativa é que seja realizado todos os meses. O evento é uma parceira entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), Prefeitura de Vila Velha e Secretaria de Estado do Turismo (Setur).