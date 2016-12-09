Artesãos capixabas poderão comercializar produtos em nova loja, em Vitória

O artesanato capixaba agora conta com um ponto de referência para comercialização e apresentação das peças a clientes e turistas. Foi inaugurada, nesta sexta-feira (9), uma loja no Shopping Vitória especializada nos produtos produzidos pelos artesãos do Espírito Santo. Ao longo de um ano, 128 profissionais vão expor seus produtos no local, que também vai contar com um Centro de Atendimento ao Turista.

A Loja do Artesanato Capixaba foi inaugurada na tarde desta sexta-feira (9). No local, o cliente poderá comprar produtos tradicionais do Espírito Santo, como panela de barro, casaca, peças de cerâmica, madeiras e tecidos.

O espaço é uma iniciativa das Secretarias Estaduais de Turismo (Setur) e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com o Instituto Panela de Barro, prefeitura de Vitória, Sebrae e o próprio Shopping Vitória.

De acordo com a subsecretária estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Lúcia Dornelas, o Estado já pensa em inaugurar outras lojas semelhantes. “Nós temos previsão de inaugurar uma loja no Horto Mercado, em Vitória. Já temos o espaço e estamos no processo de elaboração do edital para selecionar quem vai fazer a gestão”, revelou.

Além disso, segundo Lúcia Dornelas, o Estado também pretende conversar com outros shoppings da Grande Vitória para lançar outras lojas como a que foi inaugurada nesta sexta-feira.