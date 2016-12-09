Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

NOVIDADE

Artesãos capixabas poderão comercializar produtos em nova loja, em Vitória

O cliente poderá comprar produtos tradicionais do Espírito Santo, como panela de barro, casaca, peças de cerâmica, madeiras e tecidos

Publicado em 09 de Dezembro de 2016 às 17:51

Publicado em 

09 dez 2016 às 17:51
O artesanato capixaba agora conta com um ponto de referência para comercialização e apresentação das peças a clientes e turistas. Foi inaugurada, nesta sexta-feira (9), uma loja no Shopping Vitória especializada nos produtos produzidos pelos artesãos do Espírito Santo. Ao longo de um ano, 128 profissionais vão expor seus produtos no local, que também vai contar com um Centro de Atendimento ao Turista.
A Loja do Artesanato Capixaba foi inaugurada na tarde desta sexta-feira (9). No local, o cliente poderá comprar produtos tradicionais do Espírito Santo, como panela de barro, casaca, peças de cerâmica, madeiras e tecidos.
O espaço é uma iniciativa das Secretarias Estaduais de Turismo (Setur) e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), em parceria com o Instituto Panela de Barro, prefeitura de Vitória, Sebrae e o próprio Shopping Vitória.
De acordo com a subsecretária estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Lúcia Dornelas, o Estado já pensa em inaugurar outras lojas semelhantes. “Nós temos previsão de inaugurar uma loja no Horto Mercado, em Vitória. Já temos o espaço e estamos no processo de elaboração do edital para selecionar quem vai fazer a gestão”, revelou.
Além disso, segundo Lúcia Dornelas, o Estado também pretende conversar com outros shoppings da Grande Vitória para lançar outras lojas como a que foi inaugurada nesta sexta-feira.
A Loja do Artesanato Capixaba vai funcionar de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 15h às 21h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados