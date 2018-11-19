Arrecadação com multas de trânsito aumenta na Grande Vitória em 2018

Parte do dinheiro arrecadado com as multas em Vitória é utilizado para a instalação de placas de sinalização Crédito: Vitor Jubini | GZ

Estacionamentos irregulares, motoristas que dirigem sem o cinto de segurança ou falando ao celular. Essas são apenas algumas das inúmeras irregularidades cometidas por condutores de carros e motos da Grande Vitória. Muitos desses erros resultam em punições, e a arrecadação dos municípios com as multas aplicadas em 2018 já é maior do que em 2017.

Juntas, as cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica já arrecadaram mais de R$ 9,3 milhões com a aplicação de multas em 2018. A arrecadação das quatro cidades, no ano passado, teve cerca de R$ 800 mil a menos. Na Capital, a média de arrecadação em 2018 chega a quase R$ 500 mil por mês. A média de recolhimento em Vila Velha é de aproximadamente R$ 230 mil mensalmente.

O secretário de transportes, trânsito e infraestrutura Urbana de Vitória, Luiz Paulo de Figueiredo, afirmou que o todo dinheiro arrecadado com multas na cidade é destinado ao Fundo Municipal de Trânsito. Figueiredo destacou que a verba é usada para melhorar a sinalização das vias, realizar programas de conscientização para pedestres e motoristas, e também para projetos de engenharia de trânsito.

Segundo o secretário, uma das prioridades é concluir a implantação da comunicação digital nos semáforos da cidade.

"Nós estamos fazendo uma melhoria na questão semafórica, com uma Central Semafórica muito mais moderna. Estamos fazendo uma mudança nos semáforos, colocando todos eles digitais, porque tem uma parte deles que ainda não é digital. Essa melhoria será sentida pela população", explicou o secretário da Capital.

CUSTEIO DA GUARDA MUNICIPAL EM VILA VELHA

Em Vila Velha, o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, também afirmou que os recursos arrecadados com multas são utilizados apenas para garantir melhorias na sinalização e fiscalização do trânsito. O dinheiro também é utilizado pela Guarda Municipal da cidade.

"A gasolina é o custeio da Guarda Municipal têm que ser custeada também com esse recurso. É isso que é feito com a verba da municipalização do trânsito", esclareceu o secretário de Vila Velha.

Vitória recolheu cerca de R$ 5,6 milhões com multas em 2018. A arredação de Vila Velha foi de aproximadamente R$ 2,5 milhões. A Serra recolheu cerca de R$ 1,1 milhão, e Cariacica aproximadamente mais de R$ 578 mil.

Em relação aos buracos nas ruas e avenidas, foco recorrente de reclamações entre condutores de carros e motos, as prefeituras informaram que o dinheiro arrecadado com multas não pode ser utilizado para obras no asfalto. O Código de Trânsito Brasileiro determina que dinheiro deve retornar para serviços públicos, como sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação no trânsito.

ARRECADAÇÃO DAS PREFEITURAS EM 2018

Vitória

2017: R$ 5,3 milhões

2018: R$ 5,6 milhões

Vila Velha

2017: R$ 2.148.271,36

2018: R$ 2.513.231,19

Serra

2017: R$ 1.131.626,34

2018: R$ 1.056.906,78 (até outubro)

Cariacica

2017: R$ 696.196,93