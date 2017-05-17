Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

IGREJA CATÓLICA

Arquidiocese de Vitória terá novo arcebispo em breve

Escolha do sucessor será definido pelo Papa Francisco

Publicado em 17 de Maio de 2017 às 18:32

Publicado em 

17 mai 2017 às 18:32
Depois de 14 anos à frente da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela vai se aposentar. Este ano, o arcebispo completou 75 anos e, por causa da idade, enviou uma carta de renúncia ao Papa Francisco. Com o anúncio da saída de Dom Luiz, muitas pessoas se perguntam quem deve assumir o posto. Será algum bispo do Espírito Santo ou de outro Estado?
Arquidiocese de Vitória terá novo arcebispo em breve
De acordo com o professor de sociologia e filosofia, Vitor Nunes Rosa, a escolha do novo arcebispo é feita pelo Papa Francisco. Dom Luiz pode sugerir alguém para sucedê-lo, mas uma análise da Santa Sé procura encontrar algum bispo que se aproxime do perfil da arquidiocese. “O papa procura escolher o bispo que tenha o perfil para trabalhar nessa realidade”, afirmou.
Alguns nomes são cogitados para uma possível sucessão, como o do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Rubens Sevilha e do Bispo de Colatina, Dom Joaquim Wladimir. Segundo o professor, nada impede que eles sejam indicados pelo Papa, porém, o chefe da Igreja Católica pode escolher um bispo de outro Estado.
“Se o Papa entender que Dom Wladimir seja o nome que atende as necessidades da igreja na Arquidiocese de Vitória ele pode nomeá-lo. Se ele entender que um outro bispo, de outra região do Brasil, que tem um perfil que atenderia melhor a realidade do Espírito Santo neste momento, também poderia indicar”, explicou.
Professor Vitor destacou que os pedidos de renúncia e escolha de um novo arcebispo costumam ser demorados, entretanto, o Papa Francisco tem resolvido esses trâmites em pouco tempo. Portanto, em poucos meses os capixabas devem conhecer o novo arcebispo de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados