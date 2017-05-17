Depois de 14 anos à frente da Arquidiocese de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela vai se aposentar. Este ano, o arcebispo completou 75 anos e, por causa da idade, enviou uma carta de renúncia ao Papa Francisco. Com o anúncio da saída de Dom Luiz, muitas pessoas se perguntam quem deve assumir o posto. Será algum bispo do Espírito Santo ou de outro Estado?

Your browser does not support the audio element. Arquidiocese de Vitória terá novo arcebispo em breve

De acordo com o professor de sociologia e filosofia, Vitor Nunes Rosa, a escolha do novo arcebispo é feita pelo Papa Francisco. Dom Luiz pode sugerir alguém para sucedê-lo, mas uma análise da Santa Sé procura encontrar algum bispo que se aproxime do perfil da arquidiocese. “O papa procura escolher o bispo que tenha o perfil para trabalhar nessa realidade”, afirmou.

Alguns nomes são cogitados para uma possível sucessão, como o do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Rubens Sevilha e do Bispo de Colatina, Dom Joaquim Wladimir. Segundo o professor, nada impede que eles sejam indicados pelo Papa, porém, o chefe da Igreja Católica pode escolher um bispo de outro Estado.

“Se o Papa entender que Dom Wladimir seja o nome que atende as necessidades da igreja na Arquidiocese de Vitória ele pode nomeá-lo. Se ele entender que um outro bispo, de outra região do Brasil, que tem um perfil que atenderia melhor a realidade do Espírito Santo neste momento, também poderia indicar”, explicou.