A arquidiocese de Vitória anunciou, na tarde desta quinta-feira (12), que se organiza para prestar apoio às populações que serão prejudicadas pela onda de lama proveniente do rompimento das barragens da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais. De acordo com Dom Wladimir Dias, bispo da Diocese de Colatina - que abrange também os municípios de Baixo Guandu e Linhares, cidades que serão afetadas pela onda de lama - a Igreja Católica pretende convocar a comunidade religiosa para fazer doação de água em caso de desabastecimento desses locais.

Your browser does not support the audio element. Arquidiocese de Vitória se prepara para prestar apoio às cidades atingidas pela lama das barragens da Samarco

A maneira como as doações serão feitas ainda será definida e dependerá de quando a lama chegará ao Estado, e se isso causará interrupção do fornecimento de água. Segundo Dom Wladimir, a partir da chegada dos resíduos às cidades por onde passa o Rio Doce, a Igreja decidirá se vai disponibilizar locais para as doações ou se vai pedir aos fiéis que as levem às missas.

“Se for sábado, a gente já pode fazer a coleta na missa do domingo. Se for na segunda ou na terça, nós vamos precisar que a população saia das suas casas e vá até o ponto de entrega”, contou o bispo de Colatina à Rádio CBN Vitóri.

Solidariedade

A ideia, segundo o bispo de Colatina, é recolher as garrafas de água em todo o Estado. Depois de recebido o material doado, caminhões levariam os recursos aos municípios afetados pela onda de lama.

As declarações foram dadas em Vitória ao lado de Dom Luiz Mancilha, arcebispo de Vitória, e de Dom Darío Campos, bispo de Cachoeiro. Dom Luiz destacou que a Igreja é solidária a todos que sofrem ou que venham a sofrer com a chegada da onda de lama ao Espírito Santo e que a Arquidiocese está preocupada com as questões sociais e ambientais decorrentes do rompimento das barragens.

Mariana

O bispo de Cachoeiro, Dom Darío, ressaltou a importância de se cuidar da natureza e de se repensar atividades econômicas de grande risco ambiental, como a mineração. Ele lembrou que, em 2012, a Arquidiocese de Mariana lançou uma carta em que se declarava preocupada com os impactos sociais e ambientais da mineração no local.