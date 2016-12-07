A venda de ingressos para o Carnaval de Vitória 2017 começa na próxima semana. A partir de terça-feira (13) estarão disponíveis para comercialização as mesas e camarotes. Os ingressos para arquibancada serão vendidos a partir do dia 15 de janeiro e tiveram redução de preços. Neste ano o valor mais elevado neste setor estava em R$ 70,00, mas no ano que vem este mesmo ingresso custará R$ 56,00. A folia será nos dias 17 e 18 de fevereiro.

As compras poderão ser feitas pela internet, no site meubilhete.com ou na loja física, localizada no Shopping Mestre Álvaro, Serra.

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória, Arquibancadas ficam mais baratas e venda de camarotes começa na Terça

Sobre a redução do valor dos ingressos para arquibancadas, o presidente da Liga Espírito Santense de Escolas de Samba (Lieses), Rogério Sarmento, diz que a decisão foi tomada por conta da crise financeira.

“A Liga percebeu que haveria necessidade de reduzir os custos e isso foi feito. Também houve redução no número de camarotes para satisfazer o público com uma condição financeira melhor”, explicou.

Os ingressos para arquibancada vão custar R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia na sexta-feira (17) e R$ 56,00 inteira e R$ 28,00 meia no sábado (18). Serão vendidos até seis bilhetes por CPF. No ano passado, o ingresso para sexta custou R$ 40,00 e no sábado R$ 70,00.

Quantia de camarotes cai a menos da metade

O número de camarotes também sofreu alteração. Os mais de 100 camarotes particulares que eram disponibilizados até o carnaval deste ano foram reduzidos para 15. A estrutura vai dar espaço para camarotes coletivos, onde o público pode comprar entradas individuais. O camarote individual vai custar R$ 7.600,00. A entrada para camarotes coletivos, que vão estar localizados nos setores A, D, G e K vão custar entre R$ 100,00 e R$ 400,00. Os locais de vendas dessas entradas ainda serão divulgados.

Segundo Sarmento, a mudança ocorreu porque no carnaval deste ano a procura por camarotes particulares foi muito baixa. “Colocamos um quantitativo de camarotes no último carnaval e, infelizmente, não fomos correspondido. Preocupado com a situação financeira, tivemos a oportunidade de negociar esses camarotes para espaços coletivos , por isso reduzimos o número de camarotes”, contou.

As mesas de pista vão custar R$ 200,00 para os desfiles de sexta, R$ 600,00 para sábado e R$ 700,00 para os dois dias do evento. Serão disponibilizadas 100 mesas para comercialização. Cada pessoa só poderá comprar dois ingressos para essa modalidade.

Grupo Especial

No sábado, durante o fim de semana de desfiles, a passagem do Grupo Especial começa com Novo Império seguida por Jucutuquara, MUG, Pega no Samba, Piedade e Independente de Boa Vista.

Prepare-se

Ingressos

Camarotes

Início das vendas

De 13 a 20 de dezembro, a partir das 10h30

Valor

R$ 7.600 (sexta e sábado)

Quantidade

15 camarotes (todos de alvenaria)

Onde comprar

Site meubilhete.com ou na Central do Ingresso, no Shopping Mestre Álvaro

Observação

Camarotes não vendidos nessa fase serão comercializados a partir do dia 17 de janeiro

Mesas

Início das vendas

De 13 a 20 de dezembro, a partir das 10h30

Quantidade

200 mesas no total

Limite

2 ingressos por CPF

Lote promocional

100 mesas: R$ 200 (sexta), R$ 600 (sábado) e R$ 700 (combo)

Primeiro Lote

R$ 300 (sexta), R$ 700 (sábado) e R$ R$ 850 (combo)

Onde comprar

Site meubilhete.com ou na Central do Ingresso, no Shopping Mestre Álvaro

Arquibancadas

Início das vendas

De 15 a 31 de janeiro, a partir das 10h30

Quantidade

5 mil ingressos por dia

Limite

6 ingressos por CPF

Lote promocional

Sexta (R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia) e Sábado (R$ 56 (inteira) e R$ 28 (meia)

Primeiro lote

Sexta (R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e Sábado (R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Onde comprar

Site meubilhete.com ou na Central do Ingresso, no Shopping Mestre Álvaro

Desfiles

Horário: 21 horas

Sexta-feira, 17/02/2017

Grupo A

1 - São Torquato

2 - Chegou O Que Faltava

3 - Rosas de Ouro

4 - Chega Mais

5 - Andaraí

6 - Tradição Serrana

7 - Imperatriz do Forte

8 - Barreiros

Sábado, 18/02/2017

Grupo Especial

1 - Novo Império

2 - Unidos de Jucutuquara

3 - Mocidade Unida da Glória

4 - Pega no Samba

5 - Unidos da Piedade

6 - Independentes de Boa Vista

Ensaios técnicos

DE 24/01 A 09/02/2017

Horário: 20h

Local: Sambão do Povo