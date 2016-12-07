A venda de ingressos para o Carnaval de Vitória 2017 começa na próxima semana. A partir de terça-feira (13) estarão disponíveis para comercialização as mesas e camarotes. Os ingressos para arquibancada serão vendidos a partir do dia 15 de janeiro e tiveram redução de preços. Neste ano o valor mais elevado neste setor estava em R$ 70,00, mas no ano que vem este mesmo ingresso custará R$ 56,00. A folia será nos dias 17 e 18 de fevereiro.
As compras poderão ser feitas pela internet, no site meubilhete.com ou na loja física, localizada no Shopping Mestre Álvaro, Serra.
Carnaval de Vitória, Arquibancadas ficam mais baratas e venda de camarotes começa na Terça
Sobre a redução do valor dos ingressos para arquibancadas, o presidente da Liga Espírito Santense de Escolas de Samba (Lieses), Rogério Sarmento, diz que a decisão foi tomada por conta da crise financeira.
“A Liga percebeu que haveria necessidade de reduzir os custos e isso foi feito. Também houve redução no número de camarotes para satisfazer o público com uma condição financeira melhor”, explicou.
Os ingressos para arquibancada vão custar R$ 26,00 inteira e R$ 13,00 meia na sexta-feira (17) e R$ 56,00 inteira e R$ 28,00 meia no sábado (18). Serão vendidos até seis bilhetes por CPF. No ano passado, o ingresso para sexta custou R$ 40,00 e no sábado R$ 70,00.
Quantia de camarotes cai a menos da metade
O número de camarotes também sofreu alteração. Os mais de 100 camarotes particulares que eram disponibilizados até o carnaval deste ano foram reduzidos para 15. A estrutura vai dar espaço para camarotes coletivos, onde o público pode comprar entradas individuais. O camarote individual vai custar R$ 7.600,00. A entrada para camarotes coletivos, que vão estar localizados nos setores A, D, G e K vão custar entre R$ 100,00 e R$ 400,00. Os locais de vendas dessas entradas ainda serão divulgados.
Segundo Sarmento, a mudança ocorreu porque no carnaval deste ano a procura por camarotes particulares foi muito baixa. “Colocamos um quantitativo de camarotes no último carnaval e, infelizmente, não fomos correspondido. Preocupado com a situação financeira, tivemos a oportunidade de negociar esses camarotes para espaços coletivos , por isso reduzimos o número de camarotes”, contou.
As mesas de pista vão custar R$ 200,00 para os desfiles de sexta, R$ 600,00 para sábado e R$ 700,00 para os dois dias do evento. Serão disponibilizadas 100 mesas para comercialização. Cada pessoa só poderá comprar dois ingressos para essa modalidade.
Grupo Especial
No sábado, durante o fim de semana de desfiles, a passagem do Grupo Especial começa com Novo Império seguida por Jucutuquara, MUG, Pega no Samba, Piedade e Independente de Boa Vista.
Prepare-se
Ingressos
Camarotes
Início das vendas
De 13 a 20 de dezembro, a partir das 10h30
Valor
R$ 7.600 (sexta e sábado)
Quantidade
15 camarotes (todos de alvenaria)
Onde comprar
Site meubilhete.com ou na Central do Ingresso, no Shopping Mestre Álvaro
Observação
Camarotes não vendidos nessa fase serão comercializados a partir do dia 17 de janeiro
Mesas
Início das vendas
De 13 a 20 de dezembro, a partir das 10h30
Quantidade
200 mesas no total
Limite
2 ingressos por CPF
Lote promocional
100 mesas: R$ 200 (sexta), R$ 600 (sábado) e R$ 700 (combo)
Primeiro Lote
R$ 300 (sexta), R$ 700 (sábado) e R$ R$ 850 (combo)
Onde comprar
Site meubilhete.com ou na Central do Ingresso, no Shopping Mestre Álvaro
Arquibancadas
Início das vendas
De 15 a 31 de janeiro, a partir das 10h30
Quantidade
5 mil ingressos por dia
Limite
6 ingressos por CPF
Lote promocional
Sexta (R$ 26 (inteira) e R$ 13 (meia) e Sábado (R$ 56 (inteira) e R$ 28 (meia)
Primeiro lote
Sexta (R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e Sábado (R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)
Onde comprar
Site meubilhete.com ou na Central do Ingresso, no Shopping Mestre Álvaro
Desfiles
Horário: 21 horas
Sexta-feira, 17/02/2017
Grupo A
1 - São Torquato
2 - Chegou O Que Faltava
3 - Rosas de Ouro
4 - Chega Mais
5 - Andaraí
6 - Tradição Serrana
7 - Imperatriz do Forte
8 - Barreiros
Sábado, 18/02/2017
Grupo Especial
1 - Novo Império
2 - Unidos de Jucutuquara
3 - Mocidade Unida da Glória
4 - Pega no Samba
5 - Unidos da Piedade
6 - Independentes de Boa Vista
Ensaios técnicos
DE 24/01 A 09/02/2017
Horário: 20h
Local: Sambão do Povo
Entrada: Gratuita