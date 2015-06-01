Armas são levadas do 6° Batalhão da Polícia Militar, na Serra

Dezenas de armas foram roubadas de dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra, durante a madrugada deste domingo (31). O primeiro contato com o Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes - 190) foi feito no início da manhã, mas até o final da tarde deste domingo, a polícia ainda não informou o total de armas roubadas do local.Informações não oficiais dão conta de que foram subtraídas 40 pistolas, 15 submetralhadoras e dois fuzis, mas a quantidade e o tipo de armamento roubado não foram informados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).