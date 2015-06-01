Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SEGURANÇA

Armas são levadas do 6° Batalhão da Polícia Militar, na Serra

Há indícios de que tenham sido furtadas pistolas, submetralhadoras e até fuzis

Publicado em 01 de Junho de 2015 às 01:24

Publicado em 

01 jun 2015 às 01:24
Dezenas de armas foram roubadas de dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra, durante a madrugada deste domingo (31). O primeiro contato com o Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes - 190) foi feito no início da manhã, mas até o final da tarde deste domingo, a polícia ainda não informou o total de armas roubadas do local.Informações não oficiais dão conta de que foram subtraídas 40 pistolas, 15 submetralhadoras e dois fuzis, mas a quantidade e o tipo de armamento roubado não foram informados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). 
Armas são roubadas do 6º Batalhão da Polícia Militar
Em nota, a Polícia Militar confirmou que armamentos foram subtraídos da sede do 6° Batalhão na madrugada de hoje. Disse que a Corregedoria já iniciou as investigações sobre o caso e que não passará detalhes a cerca do fato para não atrapalhar o andamento dos trabalhos. O prazo mínimo dado pela Corregedoria para apuração das circunstâncias do fato é de 60 dias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados