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PROTESTO

Armados com arcos e flechas, índios fecham a Rodovia ES 010 em Aracruz

Publicado em 27 de Agosto de 2015 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2015 às 14:22
Índios fecham a Rodovia ES 010, em Santa Cruz, no município de Aracruz, na manhã desta quinta-feira (27). Armados com arcos e flechas, o grupo interditou a rodovia com troncos de árvores. Eles também removeram parte do asfalto da pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a manifestação é realizada no quilômetro 44, na altura da Ponte Piraqueaçu. O protesto começou na tarde desta quarta-feira (26).
De acordo com o representante da Funai em Aracruz, Vilson Benedito de Oliveira, a comunidade indígena reivindica uma indenização por causa de um gasoduto que fica dentro das terras indígenas, perto das aldeias guaranis, margeando a ES 010.
Flash 02 - Samira Ferreira - Protesto de Índios - 27-08-15
"Trata-se de uma indenização que as empresas usam para compensar as áreas de domínio que as comunidades ficam restritas de uso. A construção desse gasoduto é anterior à demarcação das terras indígenas. Por isso, na época os índios não foram indenizados".
Vilson informou que os indígenas estavam negociando com a Transpetro há pelo menos dois anos, mas a última reunião aconteceu há mais de um ano. "Já tinha sido formulado um projeto de cunho social para a comunidade, mas, segundo a Transpetro, faltavam alguns detalhes para implantá-lo".
Segundo foi informado pelo representante da Funai, está prevista para esta quinta-feira uma reunião preliminar com a Transpetro, para que os indígenas ouçam da própria empresa sobre a retomada da negociação.
Essa reunião tratará ainda da continuidade de implantação do projeto na comunidade. Na semana que vem, será realizada outra reunião com a participação do Ministério Público, Funai de Governador Valadares, Aracruz e comunidade indígena.
De acordo com a assessoria da Transpetro, a responsabilidade pelo gasoduto é da Transportadora Associada de Gás (Tag).

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