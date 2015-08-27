Armados com arcos e flechas, índios fecham a Rodovia ES 010 em Aracruz

Índios fecham a Rodovia ES 010, em Santa Cruz, no município de Aracruz, na manhã desta quinta-feira (27). Armados com arcos e flechas, o grupo interditou a rodovia com troncos de árvores. Eles também removeram parte do asfalto da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a manifestação é realizada no quilômetro 44, na altura da Ponte Piraqueaçu. O protesto começou na tarde desta quarta-feira (26).

De acordo com o representante da Funai em Aracruz, Vilson Benedito de Oliveira, a comunidade indígena reivindica uma indenização por causa de um gasoduto que fica dentro das terras indígenas, perto das aldeias guaranis, margeando a ES 010.

Your browser does not support the audio element. Flash 02 - Samira Ferreira - Protesto de Índios - 27-08-15

"Trata-se de uma indenização que as empresas usam para compensar as áreas de domínio que as comunidades ficam restritas de uso. A construção desse gasoduto é anterior à demarcação das terras indígenas. Por isso, na época os índios não foram indenizados".

Vilson informou que os indígenas estavam negociando com a Transpetro há pelo menos dois anos, mas a última reunião aconteceu há mais de um ano. "Já tinha sido formulado um projeto de cunho social para a comunidade, mas, segundo a Transpetro, faltavam alguns detalhes para implantá-lo".

Segundo foi informado pelo representante da Funai, está prevista para esta quinta-feira uma reunião preliminar com a Transpetro, para que os indígenas ouçam da própria empresa sobre a retomada da negociação.

Essa reunião tratará ainda da continuidade de implantação do projeto na comunidade. Na semana que vem, será realizada outra reunião com a participação do Ministério Público, Funai de Governador Valadares, Aracruz e comunidade indígena.