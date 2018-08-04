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ELEIÇÕES 2018

Aridelmo Teixeira é lançado pré-candidato ao Governo pelo PTB

A sigla tenta apoio do MDB, que ainda não definiu apoios majoritários na convenção realizada neste sábado (04)

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 15:21

Publicado em 

04 ago 2018 às 15:21
"Isso vai fazer com que nossa produção caia, apenas com essa oscilação no câmbio. A pequena recuperação que tivemos rapidamente vai para o ralo" - Aridelmo Teixeira, representante do ES em ação Crédito: Vitor Jubini
O PTB lançou oficialmente, neste sábado (04), o nome do empresário e professor Aridelmo Teixeira como pré-candidato ao governo do Estado. Esta foi a única definição majoritária do partido, que optou por manter a ata da convenção em aberto até a próxima segunda-feira (06), em busca de alianças. O PMB já declarou apoio ao partido. 
Aridelmo Teixeira é lançado pré-candidato ao Governo pelo PTB
A sigla tenta apoio do MDB, que também não definiu as coligações e chapas na convenção realizada neste sábado. Os emedebistas já manifestaram apoio à senadora Rose de Freitas em carta assinada com outras sete legendas no último dia 31.
De acordo com o presidente estadual do PTB, Serjão Magalhães, o apoio do MDB seria essencial para dar visibilidade à Aridelmo.
"O apoio do MDB é muito importante, pois é o partido do governador. E, apesar de ser uma excelente opção e ficha limpa, ele (Aridelmo) é pouco conhecido. Para divulgá-lo, precisamos de tempo de televisão e o MDB é a sigla com maior tempo", contou.
Segundo Serjão, o PTB está disposto a abrir mão da vaga do Senado para ter o MDB no palanque. "Eles podem ter a vaga de vice. Até mesmo a vaga do Senado estamos dispostos a ceder", afirmou.
Segundo o pré-candidato ao governo, Aridelmo Teixeira, o PTB tem total afinidade com o MDB, pois participou da gestão de Hartung. Por isso, ele acredita que a aliança entre os partidos será formada até a data final para o registro de candidaturas. 
 

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