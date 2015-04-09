ArcelorMittal é responsável por 5% do pó preto emitido no ar, diz presidente da mineradora

O presidente da ArcelorMittal Brasil, Benjamin Baptista Filho, foi ouvido na tarde desta quarta-feira (08) pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Pó Preto, na Assembleia Legislativa. A ArcelorMittal foi a primeira empresa a ser ouvida pela CPI criada em fevereiro deste ano, com o objetivo de identificar os responsáveis pela poluição do ar da Grande Vitória. Benjamim destacou que a empresa é responsável por, somente, 5% da poeira sedimentar emitida diariamente no ar. Benjamin afirmou que também se preocupa com a emissão do pó preto, por ser morador de Vitória há mais de 30 anos.Além do presidente da empresa, também participaram o gerente geral de meio ambiente da Arcelor Brasil, Guilherme Abreu, e o gerente de meio ambiente da Arcelor Tubarão, João Bosco da Silva. Os representantes da empresa foram ouvidos por três horas.

Your browser does not support the audio element. ArcelorMittal é responsável por 5 por cento do pó preto emitido no ar, diz presidente da mineradora

Os deputados Rafael Favatto (PEN), presidente da CPI, Dary Pagung (PRP), relator, além de Euclério Sampaio (PDT), Almir Vieira e Hudson Leal (PRP) fizeram perguntas para os representantes da Arcelor.

Ao esclarecer medidas tomadas pela mineradora para reduzir a emissão do pó no ar da Grande Vitória, o presidente da empresa destacou que três precipitadores eletrostáticos estão em processo de reforma, o sistema de aspersão foi intensificado e a altura das pilhas de minério foram reduzidas de 15 para 13 metros de altura.

Cinturão verde

Benjamin também destacou o cinturão verde que rodeia a empresa. Segundo ele, estudos apontam que essa barreira verde tem a mesma eficácia que a Wind Fence (barreira de vento para conter a emissão de poeira).

Questionado sobre a instalação do sistema Domus, que são gigantescos galpões cobertos, Benjamin explicou que para implantar o sistema, a produção da empresa teria que ser paralisada, o que não é viável. Além disso, ele afirmou que a redução da poeira sedimentar seria mínima, passando de 5% para 2,5%.

“O Domus só existe em uma companhia siderúrgica da Coreia e essa tecnologia foi projeta e construída deste o princípio, então, todos os equipamentos estão adaptados a esse sistema e no nosso caso isso não seria possível”, destacou.